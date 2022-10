Spectacle. “Lol of the dead” à voir à l’approche d’Halloween à Toulouse

THEÂTRE – Le Studio 55, dans le Sud de Toulouse, propose le spectacle “Lol of the dead”, à l’approche de la soirée d’Halloween, le 31 octobre.

L’affiche du spectacle “Lot of the dead” au Studio 55 à Toulouse. Crédit visuel : Studio 55

Voici de quoi rappeler des souvenirs aux fans de “Resident Evil”, et plus récemment de “World War Z”. Le trio “Toulousain”, à la tête de la direction artistique du Studio 55 propose de venir découvrir son spectacle “Lol of the dead”. Il s’agit d’une nouvelle création pleine d’humour à retrouver pendant les vacances de la Toussaint. La première représentation a eu lieu le 21 octobre. D’autres sont programmées les samedis 22 et 29 octobre, puis lundi 31 octobre, puis en novembre.

Un spectacle avec une histoire de zombie à Toulouse

L’histoire : un virus s’est échappé d’un laboratoire. Et la capitale du monde, Toulouse, devient l’épicentre d’une invasion de zombies ! Pour stopper la propagation, Cheryl, agent secret commanditée par le gouvernement (Mélissa Billard) fait appel à Pac-Man, un célèbre hacker (Fred Menuet) pour trouver un antidote. Enfermés dans un cinéma, ils devront collaborer avec Ghost, chauve et complotiste (Pat Borg), pour déjouer toutes les attaques des zombies qui les encerclent.

Après “Toulousain 1 et 2”, “Aéro malgré lui” et “Une glacière pour quatre”, “Lot of the dead’ promet d’entraîner les spectateurs dans une aventure haletante écrite et mise en scène par Fred Menuet et Eric Tosti, co-fondateur du studio d’animation toulousain TAT. La pièce est jouée dans le théâtre du Studio 55. Ouvert en novembre 2021, « il est une référence au Studio 54, cet ancien Théâtre de New York transformé en discothèque mythique considérée aujourd’hui comme le club le plus fou de la planète », selon les comédiens.

Informations pratiques : “Lot of the dead”, au Studio 55, au 55 Av. Louis Breguet à Toulouse, les 22, 29 et 31 octobre, et 4, 11 et 18 novembre. Tarifs : 26 euros, ou 21 euros en tarif réduit. Réservation possible en ligne.