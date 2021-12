Que faire dans l’Hérault pendant les vacances de Noël ?

La fin des vacances de Noël approche mais il reste encore une multitude d’activités à faire en famille ou entre amis dans l’Hérault. Cluedo au domaine de Pierresvives, visite de la grotte des Demoiselles, spectacles au Théâtre… Le Journal Toulousain vous propose une sélection de cinq idées de sorties originales.

Cluedo géant au domaine de Pierresvives dans l’Hérault

Le domaine départemental de Pierresvives, au Nord-Ouest de Montpellier, dont le bâtiment principal a été conçu par l’architecte Zaha Hadid, abrite les Archives de la ville, la médiathèque de l’Hérault et les services de la culture du Département.

Depuis septembre et jusqu’au 22 janvier prochain, le lieu accueille l’exposition “La science à la poursuite du crime”, inspirée par l’un des pionniers de l’expertise policière : Alphonse Bertillon. « Établir avec certitude “qui est qui­”, photographier et cartographier les scènes de crime, collecter et analyser les traces des malfaiteurs … Sherlock Holmes ainsi que les nombreux enquêteurs des séries policières lui doivent beaucoup », explique le Département.

Dans le cadre de cet événement, il est possible d’entrer dans la peau de ce personnage ayant vécu entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle en participant à un Cluedo géant organisé ce jeudi. L’objectif ? Retrouver qui a tué le commissaire de l’exposition.

Informations pratiques

907 avenue du professeur Blayac, Montpellier

Prochaine session : jeudi 30 décembre de 14h à 15h. Gratuit.

À partir de 8 ans. Pass sanitaire obligatoire

Inscription à serviceprogrammation@herault.fr. Plus d’informations ici.

Spectacles au théâtre le Point de la Comédie pendant les vacances

La programmation du théâtre le Point Comédie, au cœur de la ville de Montpellier, varie toute l’année. Ainsi pour les derniers jours des vacances de Noël, les enfants, comme les grands enfants, sont invités à découvrir le spectacle décalé “Le coffre magique de Noël” de Julien Sigalas, pour suivre les aventures du petit Firmin, ainsi que la comédie “L’étoile de Noël” d’Irina Gueroguiev, pour vivre avec Élio des fêtes de fin d’année féériques.

L’occasion également, à la sortie du spectacle, de se balader sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, de découvrir ses fontaines, son bassin, et de s’émerveiller devant la hauteur de ses platanes. Vous apercevrez également le monument aux morts, érigé sous forme d’un hémicycle à la fin de la Première Guerre mondiale derrière le pavillon populaire, en hommage aux soldats qui ont perdu la vie dans les combats. À proximité, une urne contient encore des cendres humaines et de la terre, recueillies dans les fosses communes du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau.

Informations pratiques

9 rue Saint-Ursule, Montpellier.

“L’étoile de Noël” tous les jours à 11h jusqu’au 2 janvier et “Le coffre magique de Noël” le jeudi 30 décembre et le dimanche 2 janvier à 16h.

Un voyage dans le temps à l’étang de Thau

Si vous vous trouvez du côté de Frontignan et que vous souhaitez prendre l’air en vous baladant après de copieuses fêtes de fin d’année, vous vous trouvez au bon endroit. Le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) Bassin de Thau vous propose de découvrir ou de redécouvrir la richesse du site naturel à travers un escape game virtuel intitulé “L’appel du professeur Cephalos”.

Dans le jeu, vous faites un bon dans le temps qui vous projettera en 2189, à bord d’un module scientifique. Là, vous recevez un appel d’urgence de Cephalos, un éminent scientifique, reconnu pour ses recherches en médecine et en robotisation de membres défaillants pour la faune sauvage. C’est l’alerte ! Le savant et protecteur des animaux est pris dans une tempête et son navire menace de sombrer. Votre mission ? Le sauver et récupérer son carnet de recherches.

L’objectif de cet escape game est avant tout de sensibiliser les petits, comme les grands, à la biodiversité marine. Il aborde des sujets importants, comme le changement climatique, l’érosion du littoral, l’élévation du niveau de la mer, la pollution plastique, la surpêche ou encore la destruction des habitats.

Informations pratiques

Lien du jeu ici. À réaliser en autonomie.

Voyage au centre de la terre dans la grotte des Demoiselles de l’Hérault

Pour découvrir le territoire en profondeur, n’hésitez pas à vous rendre à la grotte des Demoiselles, située sur le massif du Thaurac, dans la vallée de l’Hérault à proximité de Ganges. Ouverte au public depuis 1931, son entrée est située sur la commune de Saint-Bauzille-de-Putois.

Pourquoi “Demoiselles” ? La légende raconte qu’un berger à la recherche de son agneau aurait chuté au fond de la grande salle aujourd’hui appelée “de la cathédrale”. Avant de perdre connaissance, il aurait aperçu un groupe de jeunes demoiselles, chantant et dansant autour de lui. À son réveil, il était de retour en surface avec son agneau.

Vous y visiterez les différentes salles, découvrirez les grandes stalactites et stalagmites. Pour vous y rendre, il faut emprunter le funiculaire. Le premier en Europe construit en souterrain qui effectue une ascension de 54 mètres. Et la visite peut commencer.

Informations pratiques

Route de la grotte, Saint-Bauzille-de-Putois. Billetterie en ligne ici.

Un trésor d’art Roman : l’Abbaye de Gellone

Toujours dans le Nord du département, se trouve Saint-Guilhem-le-Désert. Une commune classée parmi les plus beaux villages de France. Si vous vous perdez dans ses charmantes ruelles pendant les vacances, vous tomberez forcément sur sa place centrale et son l’abbaye de Gellone.

Le monument a été fondé en 804 par Guilhem, un des cousins de Charlemagne. Lors de la construction de l’église, l’empereur y a exposé un morceau de la Vraie Croix, que lui-même avait reçu du patriarche de Jérusalem. De nos jours, la relique est encore visible dans la crypte.

L’abbaye de Gellone est très vite devenue une halte privilégiée sur le chemin de Compostelle. Il est possible de visiter son cloître, dont une partie date du XIe siècle. Pour l’anecdote, une partie des sculptures de cette partie de l’abbaye se trouve aujourd’hui au Metropolitan Museum of Art de New York.

Informations pratiques

Place de la Liberté, Saint-Guilhem-le-Désert. Horaires : ouvert tous les jours de 8h à 18h. Plus d’informations ici.