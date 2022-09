Le stationnement à Montpellier parmi les plus chers de France

Montpellier est dans le top 10 des villes où le stationnement est le plus cher en France. Il faut compter en moyenne 1,30 euro par heure.

Montpellier est dans le top 10 des villes où le stationnement est le plus cher en France. Il faut compter en moyenne 1,30 euro par heure. Photo d’illustration. © Nicolas Belaubre – JT

Après l’augmentation des tarifs intervenue durant l’été, Montpellier fait désormais partie des dix villes françaises dans lesquelles le stationnement coûte le plus cher. Dans un classement publié par Zenpark, un site de location de parking, la surdouée pointe en dixième position.

À Montpellier, il faut compter en moyenne 1,30 euro par heure de stationnement, comme le montre le classement établi par Zenpark. Pour rappel, la ville est divisée en trois zones, verte, orange et jaune.

Selon Zenpark, les villes où le stationnement est le plus cher sont : Paris (en moyenne cinq euros par heure), Grenoble (2,50 euros), Bordeaux (2,15 euros), Nantes (1,90 euro), Lille (1,70 euro), Rennes (1,55 euro), Lyon et Marseille (1,50 euro), Strasbourg (1,40 euro) et Montpellier (1,30 euro).

Le prix du stationnement à Montpellier

Les automobilistes de Montpellier doivent débourser 0,80 euro pour une heure de stationnement en zone verte, un euro en zone orange, et deux euros dans la zone jaune. La douloureuse grimpe à 1,40 euro pour quatre heures de stationnement en zone verte, quatre euros dans la zone orange, et dix-sept euros pour la zone jaune.

« On estime qu’un automobiliste sur quatre en circulation est à la recherche d’une place pour se garer. Particulièrement touchées par l’encombrement des places en voirie, les grandes villes ont adopté de nouvelles mesures afin de dissuader les véhicules-ventouses de stationner sur de très longues durées sans aucune rotation », écrit Zenpark. « Cela est évidemment passé par une augmentation du stationnement horaire et du FPS (Forfait post stationnement) et une réduction du temps de stationnement. »