Retour de la corrida espagnole avec mise à mort dans la métropole de Montpellier

La corrida avec mise à mort fait son retour à Pérols, dans l’agglomération de Montpellier, le 15 juillet prochain. Il n’y en avait plus eu dans cette commune depuis vingt ans.

La corrida avec mise à mort fait son retour à Pérols, dans l’agglomération de Montpellier, le 15 juillet prochain. Photo d’illustration. CC Volodymyr Vlasenko

Un come-back surprenant. La corrida avec mise à mort va faire son retour à Pérols, dans l’agglomération de Montpellier. Mardi 14 février, la municipalité a annoncé l’organisation d’une novillada de toros bravos, des Miura à l’occasion des ferias des Étangs le 15 juillet prochain. Six jeunes taureaux seront lidiés par trois toreros français et espagnols. La présentation du cartel complet doit avoir lieu vendredi 24 mars.

Pérols renoue ainsi avec sa tradition tauromachique espagnole. La corrida avec mise à mort n’a plus été organisée dans cette commune voisine de Montpellier depuis plus de 20 ans. L’annonce risque donc de faire du bruit. Mais la municipalité sait qu’elle aura du soutien. Samedi dernier, 15 000 personnes ont manifesté dans les rues de Montpellier pour soutenir les traditions taurines et la ruralité.

« Renouer avec les toros bravos », maire de Pérols

L’organisation d’une corrida avec mise à mort peut être interprétée comme une manière de répondre aux opposants à la bouvine. Ce que rejette catégoriquement maire de Pérols Jean-Pierre Rico dans les colonnes de Midi libre : « L’idée est venue il y a un peu plus d’un an. (…) Le club taurin de Pérols, Lou Razet, a 101 ans et les arènes de Pérols ont été construites en 1960. Ce sera la 63e saison taurine, une tradition totalement ininterrompue. Nous avons souhaité cette année renouer avec les toros bravos qui fouleront les arènes de Pérols. »