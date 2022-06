Pride à Montpellier : la 29e Marche des Fiertés a lieu ce samedi

Ce samedi 25 juin 2022, l’association Fierté Montpellier Pride organise la 29e édition de la Marche des diversités. Le rendez-vous est donné au Peyrou.

Les participants sont attendus au Peyrou à partir de 15h. Visuel : Ville de Montpellier.

Les rues de la ville vont être remplies de drapeaux aux couleurs de l’arc-en-ciel. La Marche des fiertés, aussi connue sous le nom de Gay pride, a lieu à Montpellier ce samedi 25 juin 2022. C’est la 29e édition de l’évènement qui existe depuis 1994, l’une des plus anciennes de France.

À travers cette mobilisation, l’association organisatrice Fierté Montpellier Pride souhaite « combattre par la joie l’homophobie et la transphobie, et revendiquer l’égalité des droits afin que tous les amours et toutes les identités sexuelles et de genre soient acceptés et respectés ». Plus de 25 000 personnes participent chaque année selon la Mairie.

Le déroulé de la Pride

Dès midi, les participants sont invités au village associatif du Jardin du Peyrou. Après un discours, la Pride se mettra en marche pour traverser la ville, à 15h30.

Le défilé et les chars passeront par les boulevards Bonne Nouvelle, Louis Blanc, Pasteur et Henri IV. Elle reviendra au Peyrou en passant par la Place de la Comédie et la rue Foch, avant de se clôturer par un apéritif en musique.

« Samedi, lors de la Fierté Montpellier Pride, il faudra marcher dans la joie et la bonne humeur, que ce moment soit un moment de fraternité, de fête, de bienveillance où chacun et chacune pourra exprimer son amour librement », a déclaré Michaël Delafosse, le maire de Montpellier.

La Ville de Montpellier engagée en dehors de la Marche des fiertés

Un peu plus d’un mois après la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, la Ville de Montpellier et la Métropole souhaitent témoigner de leur engagement pour la cause LGBT+. Dans un communiqué, elles rappellent leur soutien aux associations locales et nationales.

Elles indiquent aussi la mise en place d’une application (FLAG !) et d’une cellule de veille composée de plusieurs institutions afin de lutter plus efficacement contre les violences LGBTphobes.

William Bernecker