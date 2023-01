Montpellier. Voici le programme autour de la destruction de la tour d’Assas

La municipalité de Montpellier a dévoilé son plan d’action autour de la destruction de la Tour d’Assas dans le quartier de la Mosson.

La tour d’Assas dans le quartier de la Mosson à Montpellier. © CH.Ruiz/Montpellier3m

La tour d’Assas, dans le quartier de la Mosson à Montpellier, va être démolie d’ici à la fin de l’année 2024 après une opération de désamiantage. Cela fait partie des projets de renouvellement urbain Mosson et Cévennes dont le budget s’élève à 500 millions d’euros.

Avant la destruction de la tour d’Assas, des projets artistiques éphémères seront mis en place autour de celle-ci dans le cadre des “permis d’imaginer”. Ils ont été présentés par la Mairie de Montpellier mardi 24 janvier.

« Les lauréats retenus ont proposé un travail sur la mémoire, se sont attachés à faire de leur projet des temps de partage et d’expression pour et avec tous », souligne la collectivité. Elle a retenu des projets qualifiés d’ « ambitieux, atypiques, permettant aussi de faire rayonner la Mosson à l’échelle de la métropole ».

Un projet au 22e étages de la tour d’Assas à Montpellier

« En complicité avec plusieurs établissements scolaires et le tissu associatif local, nous animerons et vous ferons visiter le 22ème étage de la Tour d’Assas », annonce la municipalité. Au programme : ateliers cirque, arts plastiques, rap, musique, cuisine, exposition ou projections cinéma. « Toutes les occasions seront bonnes pour vous inviter à venir prendre de la hauteur et passer un délicieux moment en compagnie des équipes artistiques. »

Le dimanche 7 mai 2023, une performance funambule sera réalisée par la Cie Basinga entre deux tours du quartier Mosson. Porté par la coopérative culturelle Créature.s Créatrice.s ce projet associera de nombreuses actions de médiation dans le quartier.

Un projet sur les façades du bâtiment

Le projet “Souffles” est une fresque qui sera affichée sur la façade de l’immeuble d’avril à septembre 2023. « Afin de rendre hommage aux habitants de la tour d’Assas et aux 50 années passées entre ses murs avant sa disparition à venir ».

Pour ce faire, ils seront conviés à des échanges et des ateliers artistiques pour partager leurs souvenirs, consulter leurs mémoires, et transmettre les histoires vécues au cœur de ce “village vertical”. Le public sera alors convié à découvrir le fruit de cette création collective qui évoluera durant cinq mois.