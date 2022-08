Montpellier. Une partie de la rue Saint-Louis fermée pour travaux durant plusieurs mois

La partie Nord de la rue Saint-Louis, au centre-ville de Montpellier, sera fermée à la circulation automobile pour travaux durant plusieurs mois à partir du lundi 29 août.

La partie Nord de la rue Saint-Louis, au centre-ville de Montpellier, sera fermée à la circulation pour plusieurs mois à partir du 29 août. CC Mabel Amber – pixabay

La circulation sera quelque peu perturbée dans le centre-ville de Montpellier à cause de travaux. En effet, la partie Nord de la rue Saint-Louis, à proximité de la Promenade du Peyrou, sera fermée à la circulation automobile à partir de lundi 29 août, et ce, jusqu’au mois de janvier 2023.

C’est précisément la portion située entre l’avenue d’Assas et la rue Paladilhe qui est concernée. En cause, la réalisation de travaux de renouvellement du réseau d’eau potable. Il est particulièrement vétuste et dégradé, ce qui entraîne une perte d’eau estimée à 25 %.

La Métropole de Montpellier investit donc un million d’euros afin de moderniser et de sécuriser le réseau d’eau potable. Cette opération s’inscrit dans la continuité des travaux déjà engagés sur la partie sud de la rue Saint-Louis ainsi que sur la rue Baumes.

La circulation des piétons maintenue pendant les travaux sur la rue Saint-Louis à Montpellier

Il convient de préciser que seule la circulation des automobiles est fermée sur la partie Nord de la rue Saint-Louis. La circulation des piétons reste possible. Les accès riverains aux commerces et aux logements sont maintenus.

Par ailleurs, la continuité de la piste cyclable de la rue Gerhardt vers les Arceaux sera assurée par une piste transitoire. Elle sera mise en place sur la rue Doria, entre l’avenue d’Assas et la rue Paladilhe.

Aussi, sans surprise, la circulation des transports en commun est perturbée à cause de la fermeture de la partie Nord de la rue Saint-Louis aux véhicules. L’itinéraire de la ligne 10 est donc modifié. L’arrêt Paladilhe, direction Celleneuve, n’est simplement plus desservi. Les usagers doivent se diriger vers l’arrêt Doria, près de là.