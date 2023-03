Montpellier. Une série de portraits poignants sur les ravages du Mediator

L’Espace Saint-Ravy de Montpellier accueille, du 4 au 26 mars 2023, l’exposition “Cœurs à terre, Ravages du Mediator”. Cette exposition est consacrée à des portraits de victimes du médicament, réalisés par le photographe montpelliérain Marc Dantan.

Crédit photo : © Marc Dantan, La France des Mediators, série photographique, 2018.

C’est un des plus gros scandale sanitaires du siècle. Le médicament commercialisé sous le nom de Mediator par les laboratoires Servier a fait plus d’un millier de morts en France. Et un nombre encore plus grand de victimes doit vivre avec les effets secondaires. À Montpellier, le photographe Marc Dantan présente à l’Espace Saint-Ravy l’exposition “Cœurs à terre, Ravages du Mediator”. Il s’agit de portraits de victimes de cette affaire. En plus de ses photographies, trois artistes, Fanny Gillequin, David Pitre et Maïa Amiel, présentent leurs œuvres jusqu’au 26 mars 2023.

Le photographe a ainsi réalisé une série de portraits de cinquante-deux victimes opérées du Mediator, mettant en lumière leurs cicatrices et leur visage. Cette cartographie des victimes en France a donné naissance à l’ouvrage “Visages du Mediator”, publié en 2019 aux éditions Prescrire. Les photographies exposées humanisent l’horreur du scandale lié au Mediator et témoignent des conséquences dramatiques de la commercialisation de ce médicament antidiabétique dérivé de l’amphétamine.

Une exposition inspirée d’un film sur le scandale du Mediator

Le film “La Fille de Brest”, sorti en 2016 et adapté du livre de la pneumologue brestoise Irène Frachon, a inspiré Marc Dantan à contacter la lanceuse d’alerte. Ensemble, ils ont mis en lumière les conséquences dramatiques du Mediator, prescrit jusqu’à son retrait de la vente en France en 2009. En 2019, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux a reconnu plus de 3700 personnes vivantes ou décédées victimes du Mediator.

En parallèle de l’exposition, la Ville de Montpellier organise une conférence à la Faculté de droit et de science politique, le 9 mars 2023. Cette conférence réunira deux figures centrales dans le dévoilement du scandale sanitaire du Mediator : la lanceuse d’alerte Irène Frachon et l’avocat Christophe Coubris.

Informations pratiques : “Cœurs à terre, Ravages du Mediator”, exposition à l’Espace Saint-Ravy de Montpellier. Adresse : place Saint-Ravy, 34000 Montpellier. Horaires : du mardi au dimanche, 13h – 19h, jusqu’au 26 mars 2023. Tarif : entrée libre.