Montpellier. Pourquoi l’entraîneur des avants quitte le MHR ?

RUGBY – Le Montpellier Hérault Rugby (MHR) annonce le départ immédiat de l’entraîneur des avants Olivier Azam. Avec le MHR, qu’il a rejoint en 2020, il a remporté le Challenge Cup en 2021 et le Top 14 en 2022.

Le Montpellier Hérault Rugby annonce le départ immédiat de l’entraîneur des avants Olivier Azam. Photo d’illustration. Crédit photo : licence pixabay – CC Vladvictoria

C’est une nouvelle inattendue. Dans un communiqué publié mardi 1er novembre, le Montpellier Hérault Rugby annonce le départ immédiat de l’entraîneur des avants Olivier Azam après neuf journées du championnat de Top 14.

Mais que les amateurs de rugby se rassurent, il n’y a pas de malentendu derrière ce départ en cours de saison. Le départ d’Olivier est lié à des raisons personnelles et familiales. Et il se fait d’un commun accord entre le club et l’entraîneur des avants du MHR.

« Un rapprochement familial » pour l’entraîneur du MHR

« Pour donner suite au souhait d’un rapprochement familial, le Montpellier Hérault Rugby et Olivier Azam ont décidé de mettre un terme à leur collaboration d’un commun accord », indique le club montpelliérain. En effet, l’entraîneur a rejoint Montpellier en 2020. Mais son épouse, Anglaise, et leurs trois enfants vivent en Angleterre. La petite famille de l’entraîneur n’a pas déménagé pour s’installer en France.

« Nous tenons à remercier Olivier Azam pour tout ce qu’il a apporté au club. Olivier a mis beaucoup d’énergie, de professionnalisme et de passion dans son travail. Il a notamment remporté le Challenge Cup en 2021 et œuvré pour donner au Montpellier Hérault Rugby son premier titre de Champion de France », écrit Montpellier.

« Il restera donc à jamais le premier entraîneur adjoint champion de France du MHR et nous tenons à le remercier vivement pour toutes ses actions. Nous lui souhaitons également le meilleur pour l’avenir », conclut le club plein d’éloges à propos d’Olivier Azam.