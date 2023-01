Montpellier. La ligne 5 de tramway dévoilée

La Ville de Montpellier continue sa transition écologique avec la ligne 5 de tramway. Traversant la Métropole du nord à l’ouest sur 16 kilomètres, elle devrait transporter 80 000 voyageurs par jour en 2025. Les Montpelliérains sont invités à venir la découvrir ce samedi 21 janvier 2023, de 10h30 à 18h.

Le design de la future ligne 5 du tramway montpelliérain a été dévoilé. Crédit photo : ©Ludovic Severac / Ville et Métropole de Montpellier

À Montpellier, 40% des émissions de CO2 proviennent des transports, dont la voiture. C’est à partir de ce constat que la Ville et la Métropole conduisent une politique de transition écologique et de gratuité des transports en commun. La ligne 5 du tramway de Montpellier s’inscrit dans cette lancée. Longue de 16 kilomètres, du nord à l’ouest de la Métropole, elle devrait voir le jour en 2025, où elle transportera 80 000 voyageurs par jour selon la municipalité.

Comme toutes les autres lignes de tramway de la ville, la 5 est designée par un artiste. C’est le camerounais Barthélémy Toguo qui en est chargé, avec son projet nommé “Feuille de vie”. Un hommage à la nature, puisque « la ligne 5 sera la ligne des parcs », selon les mots du Maire de Montpellier, Michaël Delafosse. Les Montpelliérains sont invités, ce samedi 21 janvier 2023, de 10h30 à 18h, à venir découvrir le projet et à participer à des ateliers et d’animations culturelles.

“Découvrez la ligne 5, plus vraie que nature”

C’est une journée placée sous le signe des sciences et de la botanique, intitulée “Découvrez la ligne 5, plus vraie que nature”. Car, en plus d’être la « ligne des parcs », la ligne 5 desservira également les pôles scientifiques majeurs de Montpellier.

Ce samedi 21 janvier, rendez-vous au Jardin des plantes pour des visites guidées, des ateliers créatifs et scientifiques, ou encore une chasse au trésor. Le programme complet des activités de la journée est disponible ici. Les équipes de TaM en charge du projet tiennent également un stand dédié pour répondre aux questions des usagers.