Montpellier. Une expo rétrospective de la BD de Lewis Trondheim

Jusqu’au 28 janvier, la BD de Lewis Trondheim est à l’honneur d’une exposition rétrospective, au domaine départemental de Pierresvives à Montpellier.

Affiche : © Lewis Trondheim / Département de l’Hérault

« Alors qu’il s’est, dans le passé, presque toujours opposé à ce que son travail soit exposé, Trondheim a activement participé à la conception de la présente rétrospective », remercient les organisateurs de l’exposition. Jusqu’à la fin du mois de janvier, le domaine départemental de Pierresvives, à Montpellier, met en lumière la bande-dessinée (BD) de Lewis Trondheim.

Cet auteur complet à l’œuvre variée comptabilise plus de 200 albums, et a reçu en 2006 le Grand Prix de la Ville d’Angoulême, dont il a d’ailleurs créé la mascotte. Lewis Trondheim est aussi le créateur – entre des centaines d’autres – des personnages “Lapinot”, “Ralph Azham”, “Le Roi Catastrophe”, “Maggy Garrisson”. Il travaille pour Dargaud, Dupuis, Glénat, Rue de Sèvres, Delcourt ou encore L’Assocation, maison d’édition qu’il a cofondé en 1990.

Une œuvre riche et protéiforme

Lewis Trondheim a écrit et dessiné pour les adultes comme pour les enfants. Dans ses BD exposées à Montpellier, il y a de la science-fiction, du western, du polar, de l’autobiographie, de la comédie sentimentale, de l’expérimental, de l’heroic fantasy, des reprises de Mickey ou d’Astérix… Une liste non-exhaustive. « Il n’y a pas de genre auquel Trondheim ne se soit essayé, y compris la bande dessinée pour Smartphone (Bludzee) ou sur Instagram (Les Herbes folles) », ajoutent les organisateurs.

S’il a été scénariste pour des dessinateurs réalistes, Lewis Trondheim possède son propre univers graphique, presque toujours constitué de personnages zoomorphes… ou en forme de patates.

Informations pratiques : “Lewis Trondheim fait des histoires”, exposition BD à Montpellier. Adresse : Domaine départemental de Pierrevives, 907 Rue du Professeur Blayac. Horaires : jusqu’au 28 janvier 2023, du mardi au samedi de 10h à 19h. Tarif : entrée libre et gratuite. Visites guidées les mercredis à 16h et les samedis à 11h et 16h.