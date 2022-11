Montpellier. Dernier hommage et journée d’adieu au Tra’Molière

Ce samedi 5 novembre 2022, le Tra’Molière va réaliser son dernier trajet. Cette rame de la ligne 1 avait été décorée en hommage au dramaturge, pour son quadricentenaire. Un dernier départ, accompagné de pièces de théâtre, aura lieu à 14h.

Une rame de la ligne 1 a été habillée aux couleurs de Molière par l’artiste Aline Bureau, et a circulé du 26 septembre au 5 novembre. ©Christopher Ruiz / Montpellier3m

Les Montpelliérains avaient pu avoir la surprise de voir des comédiens s’interpeller dans une rame de la ligne 1. Il s’agissait d’élèves de 2ème et 3ème années du Cours Florent, qui avaient travaillé des textes de Molière durant l’année scolaire précédente. Cette rame c’est le Tra’Molière, décoré en hommage au dramaturge pour son 400e anniversaire. Il fera son dernier trajet ce 5 novembre 2022 à 14h.

Pendant le mois d’octobre et de novembre, des troupes de théâtre sont venues à la rencontre du public. Les voyageurs ont pu les voir et assister à des représentations aux arrêts “Place de France”, “Place de l’Europe” et “Halles de la Paillade”. Les passagers du Tra’Molière étaient incités à s’attarder auprès des scènes de théâtre montées à proximité des stations. « Ils ont été nombreux à faire une pause dans leurs parcours pour assister aux pièces », se félicite la Mairie.

Dernier départ du Tra’Molière

Ce samedi 5 septembre, à 14h, cette rame particulière effectuera son dernier départ de la place de France, accompagné de la “Cie Provisoire”. L’arrêt sera marqué sur la place Dionysos, devant la médiathèque Emile Zola (arrêt Place de l’Europe), avec une intervention de la brigade de la “Cie Provisoire” dans le hall de la médiathèque. Les comédiens joueront ensuite, sur la place, la pièce “Les Comédies de Molière”.

Le flambeau de l’hommage à Molière sera ensuite passé à la “Cie Bruitquicourt”. Elle sera chargée de la remise des prix du jeu concours qui était organisé dans le Tra’Molière, où les usagers étaient invités à scanner un QR code pour participer. Le premier prix ? « Une journée spéciale Molière au Domaine d’O le samedi 26 novembre avec deux places pour le spectacle “Le Ciel”, “La Nuit” et “La Fête” (Le Tartuffe/Dom Juan/ Psyché) une rencontre avec l’équipe artistique et un repas au Bistro d’O pour deux personnes », indique la Métropole. La compagnie conclura les festivités avec une dernière représentation, de la pièce “Dehors Poquelin“.

Informations pratiques : dernier départ du Tra’Molière, suivi de pièces de théâtres. Place de France pour le départ, place Dionysos pour les spectacles. Horaires : 14h00 (départ) / 14h10 (spectacles) – 16h45. Tarif : gratuit.