Manifestation du 11 mars : voici ce qui est prévu à Montpellier

Pour ce septième jour de manifestation, l’intersyndicale de l’Hérault appelle une nouvelle fois à descendre dans les rues de Montpellier ce samedi 11 mars pour demander le retrait de la réforme des retraites. Voici les détails de ce qui est prévu dans la capitale de l’Hérault, ainsi que les différents rendez-vous fixés par les syndicats dans les différentes communes du département.

A Montpellier, le départ de la manifestation du 11 mars est prévu à 14h, Berges du Lez © Alix Drouillat – Le JT

Après le succès de la mobilisation du 7 mars dernier, durant laquelle 42 000 manifestants selon les syndicats et 25 000 d’après la préfecture ont défilé dans les rues de Montpellier, l’intersyndicale de l’Hérault appelle à une nouvelle journée d’action ce week-end : « Le 7 mars, 75 000 manifestants dans l’Hérault, mobilisation historique ! Le samedi 11 mars, retrouvons-nous encore très nombreux, en famille et en force, partout sur le département », lance notamment la CGT 34. Les syndicats entendent accentuer la pression sur le gouvernement afin qu’il retire sa réforme des retraites, alors même que le Sénat vient de voter l’article 7 du texte, qui prévoit le recul de l’âge légal de départ à 64 ans.

A Montpellier, le défilé partira à 14h ce samedi 11 mars

Ce samedi 11 mars, l’intersyndicale donne rendez-vous aux manifestants vers 13h30, aux Berges du Lez, pour un départ du défilé prévu à 14h. Et comme sur la précédente journée de mobilisation, les organisateurs invitent les Montpelliérains à se retrouver même plut tôt, aux alentours de 12h, pour profiter d’un moment festif et convivial avant la mise en branle du cortège. Un repas partagé entre manifestants est annoncé, place de la Comédie (pique-nique, grillades…).

Ailleurs, dans le département de l’Hérault

Si la mobilisation sera logiquement la plus importante à Montpellier, d’autres manifestations sont programmées dans plusieurs villes du département. En effet, pas moins de six rassemblements auront lieu ce samedi 11 mars dans l’Hérault. Outre celui de Montpellier, voici les différents cortèges prévus, et leur horaire de départ :