Le contournement Ouest de Montpellier n’est pas remis en cause

Malgré la décision du Conseil d’État sur le financement du contournement Ouest de Montpellier, la réalisation du projet est maintenue.

Photo d’illustration : la déviation de la route nationale 31 depuis le pont de l’échangeur de Breuil-le-Sec (Oise). Crédit photo : wikimedia commons – CC BY SA Guillaume de clermont 60

Le maire de la Ville et président de la Métropole de Montpellier, Michaël Delafosse, tient vraiment à la réalisation du contournement Ouest de Montpellier. Après la décision du Conseil d’État d’annuler le plan de financement du projet, il a déclaré sur France Bleu que celui-ci se fera et sera financé autrement. Cette rocade doit permettre de désengorger les accès à la ville avec une route de six kilomètres reliant les autoroutes A75 et A9.

Pour financer le contournement Ouest de Montpellier, la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), une filiale de Vinci Autoroutes, avait prévu d’augmenter les tarifs des péages qu’elle gère. Pour sa part, l’accès à la nouvelle rocade doit être gratuit. Mais le Conseil d’État a estimé qu’il n’appartient pas aux usagers qui n’empruntent pas la rocade de la financer.

Le contournement Ouest de Montpellier se fera sans péage

Les collectivités et Vinci Autoroutes étudient donc d’autres modes de financement. Mais dans tous les cas, la nouvelle rocade sera accessible sans péage.

« L’engagement de l’État était d’avoir une infrastructure sans péage. Il faut donc faire contribuer un certain nombre de péages dans une zone géographique qui est de 200 ou 300 kilomètres pour financer cette rocade qui servira certes à une partie des habitants de la Métropole, mais aussi à tous ceux qui descendent de l’A75, Clermont-Ferrand, viaduc de Millau pour rejoindre l’A709 », explique Michaël Delafosse sur France Bleu.

Il ajoute ensuite : « L’engagement qui est le nôtre, c’est qu’il n’y ait pas de financement des collectivités locales parce que c’est un bout du réseau national autoroutier et donc nous allons travailler et surmonter ce qui est une péripétie juridique. »