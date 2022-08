Judo. Montpellier accueillera l’équipe de France avant les JO et les Championnats d’Europe

La ville de Montpellier accueillera les championnats d’Europe de judo en 2023 et l’équipe de France pour sa préparation des JO de 2024.

La Sud de France Arena de Montpellier accueillera les Championnats d’Europe de Judo en 2023. Crédit photo : CC BY SA Jonath841 – Wikimedia commons

Montpellier s’impose comme une place forte du sport. Le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, annonce que la ville accueillera les Championnats d’Europe de judo du 2 au 5 novembre 2023 à la Sud de France Arena.

« Avec près de 700 judokas accueillis, ce sera une répétition générale pour tous les athlètes du continent et particulièrement des Français à quelques mois des Jeux olympiques et paralympique 2024 de Paris », estime la municipalité dans un communiqué.

D’ailleurs, l’année suivante, Montpellier servira de base arrière à l’équipe de France de judo dans la cadre de sa préparation aux Jeux olympiques de Paris en 2024. La collectivité voit là « un indice fort de la qualité de l’accueil de Montpellier pour les athlètes de haut niveau ».

« Montpellier est une place forte pour le judo », Michaël Delafosse

Pour le maire, Michaël Delafosse, « Montpellier est une place forte pour le judo et accueillir l’équipe de France dans sa globalité participe d’une stratégie globale et conforte notre qualité de centre de préparation en amont de l’échéance des JO 2024. Nous voulons créer toutes les conditions pour être au rendez-vous. Si on permet à nos sportifs d’être préparés ici sur un territoire labellisé Terre de Jeux, nous sommes partie prenante de cet événement. »

« Accueillir l’équipe de France de judo au Creps de Montpellier est un honneur et démontre la qualité de nos infrastructures régionales », note Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

Choisir Montpellier comme camp de base Paris 2024 « se justifient par la qualité des installations mises à disposition, mais également par la volonté de la Ville de faire rayonner le judo sur son territoire », explique Stéphane Nomis, le président de la Fédération française de judo.