Hivernales, illuminations, Fééries du Peyrou… Montpellier fête Noël

Pour fêter Noël, la Ville de Montpellier organise trois manifestations jusqu’au 1er janvier 2023. “Les Hivernales” et leur chalets, les illuminations “Cœur de Ville en Lumières”, ou encore les “Fééries du Peyrou” et ses décors festifs.

La place de la Comédie est décorée et illuminée chaque année pour Noël. Cette année, elle va accueillir un sapin de 12 mètres. Crédit photo : ©Montpellier Tourisme.

Pour les fêtes de fin d’année, les Montpelliérains et les Montpelliéraines auront le droit à non pas une, ni deux, mais bien à trois manifestations publiques. Jusqu’au 1er janvier 2023, la Ville de Montpellier fête Noël et a prévu de nombreux évènements et animations.

“Les Hivernales”, le village de Noël de Montpellier

“Les Hivernales”, c’est le nom du village de Noël qui s’est installé sur l’esplanade Charles de Gaulle. Constitué de 88 chalets et de quatre manèges, il est ouvert tous les jours de 10h à 21h (22h les vendredis et samedis) jusqu’au 26 décembre.

Artistes, artisans et créateurs attendent les visiteurs en quête de cadeaux. Bien sûr, des chalets sont aussi ouverts pour se restaurer – et se réchauffer.

“Cœur de Ville en Lumières”, les illuminations

Ce samedi 26 novembre, dix sites emblématiques de Montpellier seront illuminés, un mois avant Noël. De 18h30 à 22h30, les projections (“mappings”) habilleront : le Temple des eaux du Peyrou, la préfecture, le musée Fabre, l’Opéra Comédie, l’Hôtel d’Aurès, l’Arc de Triomphe, l’église Saint-Roch, le théâtre de l’Agora, la cour de l’Agora et la cathédrale Saint-Pierre.

“Les Fééries du Peyrou”, des décorations dans les jardins

Du 3 décembre 2022 au 1er janvier 2023, de 10h à 21h30, des décors structurés autour des thématiques de Noël, de l’hiver et de l’enfance seront installés dans les Jardins du Peyrou, emblématiques de Montpellier. Une édition placée sous le signe de la sobriété énergétique : la structure géante illuminée de 8 mètres de haut, 10 mètres de large et 4 mètres de profondeur sera composée de 39 480 points lumineux LED pour une puissance totale de 2 368 Watts, soit l’équivalent de… deux fours à micro-ondes.