Grève 7 février. Des écoles fermées ou perturbées à Montpellier

Plusieurs écoles de Montpellier sont perturbées par le mouvement de grève contre la réforme des retraites du mardi 7 février. Certains établissements sont carrément fermés.

© I.Clio / wikimedia commons

Le projet de réforme des retraites porté par le gouvernement fait grincer des dents. Une troisième mobilisation est organisée mardi 7 février. Huit organisations syndicales ont lancé un nouvel appel pour des manifestations partout en France. À Montpellier, la municipalité annonce que le fonctionnement des écoles sera perturbé par le mouvement de grève.

Un service minimum d’accueil est mis en place sur l’ALSH Astérix. En revanche, seuls pourront être accueillis les enfants scolarisés dans les écoles dont plus de 25% des enseignants sont en grève et sous réserve de l’absence pour raison de grève de leur enseignant habituel. Ce service fonctionne de 8h30 à midi et de 14 heures à 16h45. Il faut noter qu’aucun service de restauration ne sera proposé. Mais un pique-nique préparé sous la responsabilité des parents est possible. L’inscription est obligatoire le mardi 7 février de 8h30 à 9 heures sur place.

Des crèches et haltes-garderies seront fermées

– Créche FRANCOISE DOLTO

– Créche PINOCCHIO / Halte garderie L’ILE AU TRESOR

– Créche ROBIN DES BOIS

– Halte Garderie MOWGLI

Des sections des crèches et haltes-garderies suivantes seront fermées

– Créche La GALINETA

– Halte Garderie LA COUPOLE

– Créche LES 7 NAINS

– Halte Garderie L’OUSTAL DOU CAGANIS

Des écoles totalement fermées en raison de la grève à Montpellier

– Ecole maternelle GANDHI

– Ecole maternelle KIPLING

– Ecole maternelle PAGNOL

– Ecole maternelle MICHEL

– Ecole élémentaire LAMARTINE

Pas de restauration scolaire dans des écoles de Montpellier

Mosson, hauts de Massane, Malbosc

– Ecole maternelle Averroès

Hôpitaux Facultés, Plan des 4 seigneurs, Aiguelongue, centre, Cévennes

– Ecole maternelle DURUY

– Ecole maternelle MICHELET

– Ecole élémentaire COMBES

Pompignane, Port Marianne, Prés d’Arènes, Centre :

– Ecole maternelle DE GAULLE

– Ecole maternelle FLORIAN

– Ecole maternelle AUBRAC

– Ecole maternelle MICHEL

– Ecole élémentaire JAURES

– Ecole élémentaire PATY

– Ecole élémentaire PAINLEVE

L’accueil du matin fermé dans des écoles

Mosson, hauts de Massane, Malbosc

– Ecole maternelle AVERROES

– Ecole élémentaire LOUISVILLE

Hôpitaux Facultés, Plan des 4 seigneurs, Aiguelongue, centre, Cévennes

– Ecole maternelle DURUY VICTOR

– Ecole élémentaire CONDORCET

– Ecole élémentaire FERRY

Pompignane, Port Marianne, Prés d’Arènes- Centre

– Ecole maternelle AUBRAC

– Ecole maternelle MICHEL

– Ecole maternelle FLORIAN

– Ecole élémentaire PAINLEVE

Croix d’Argent, Lemasson, Estanove, Figuerolles, Centre

– Ecole maternelle PASTEUR

L’accueil en maternelle de 16h30 à 17h30 fermé dans ces écoles

Mosson, hauts de Massane, Malbosc

– Ecole maternelle AVERROES

Hôpitaux Facultés, Plan des 4 seigneurs, Aiguelongue, centre, Cévennes

– Ecole maternelle DURUY

– Ecole maternelle MICHELET

Pompignane, Port Marianne, Prés d’Arènes, Centre

– Ecole maternelle DE GAULLE

– Ecole maternelle AUBRAC

– Ecole maternelle MICHEL

– Ecole maternelle FLORIAN

L’accueil en élémentaire de 16h30 à 17h30 fermé dans ces écoles

Pompignane, Port Marianne, Prés d’Arènes, Centre

– Ecole élémentaire PAINLEVE

Hôpitaux Facultés, Plan des 4 seigneurs, Aiguelongue, centre, Cévennes

– Ecole élémentaire SPINOZA

L’accueil du soir de 17h30 à 18h30 fermé dans des écoles

Mosson,hauts de Massane, Malbosc

– Ecole maternelle AVERROES

Hôpitaux Facultés, Plan des 4 seigneurs, Aiguelongue, centre, Cévennes

– Ecole maternelle DURUY

– Ecole maternelle MICHELET

– Ecole maternelle CANDOLA CALANDRETA

– Ecole maternelle ROUSSEAU

– Ecole élémentaire CONDORCET

– Ecole élémentaire CANDOLA CALANDRETA

Pompignane, Port Marianne, Prés d’Arènes, Centre

– Ecole maternelle DE GAULLE

– Ecole maternelle AUBRAC

– Ecole maternelle MICHEL

– Ecole maternelle FLORIAN

– Ecole maternelle AUBIGNE

– Ecole élémentaire PAINLEVE

– Ecole élémentaire JAURES

– Ecole élémentaire CALMETTE