Grève 19 janvier. Voici toutes les écoles et crèches perturbées à Montpellier

D’importantes perturbations sont prévues dans les établissements scolaires en raison du mouvement de grève pour protester contre la réforme des retraites jeudi 19 janvier, y compris à Montpellier. Une projection nationale du Snuipp-FSU, le premier syndicat dans les écoles primaires, prévoit 70% de grévistes.

À la veille du mouvement de grève, la Mairie de Montpellier annonce la liste des écoles et des crèches perturbées ce jeudi 19 janvier.

Un service minimum d’accueil en place

La Mairie de Montpellier annonce qu’un service minimum d’accueil est mis en place sur l’ALSH Astérix à Grammont. En revanche, seuls les enfants scolarisés dans les écoles dont plus de 25% des enseignants sont en grève pourront être accueillis, sous réserve de l’absence de leur enseignant habituel à cause de la grève.

Ce service minimum d’accueil fonctionne de 8h30 à midi et de 14 heures à 16h45 Entre 12h et 13h45, aucun service de restauration n’est assuré. Un pique-nique préparé sous la responsabilité des parents est possible.

L’inscription est obligatoire par les parents le jeudi 19 janvier de 8h30 à 9 heures sur place.

Des crèches montpelliéraines fermées totalement ou partiellement

Les crèches et haltes-garderies suivantes seront totalement fermées :

– Halte Garderie Les chats bottés

– Crèche Louise GUIRAUD

– Crèche La Petite sirene

– Halte Garderie Les Copains d’abord

– Halte Garderie André Chamson

– Crèche Francoise Dolto

– Halte Garderie La coupole

– Crèche Pinocchio / Halte-garderie l’ile au trésor

– Crèche Les 7 nains

– Crèche Cleonice Pouzin

– Crèche Antigone

– Crèche A.CAMBON

– Crèche Blanche neige

– Halte Garderie Mary Poppin’s

– Crèche Robin des bois

– Halte Garderie Mowgli

En raison d’une réduction du personnel, certaines sections des crèches et haltes garderies suivantes seront partiellement fermées :

– Crèche Le petit prince de boutonnet

– Crèche AGROPOLIS

– Crèche La GALINETA

– Halte-Garderie Europa Assas

– Halte-Garderie Pitchot Nanet

– Halte-Garderie La maison des enfants

– Jardin d’enfant les Boutons d’or

– Crèche Thérèse Sentis

– Crèche Edelweiss

– Halte-Garderie L’oustal dou caganis

La grève provoque des perturbations dans des écoles de Montpellier

La restauration scolaire sera fermée sur les écoles suivantes :

– ALBRECHT

– ARISTOTE

– ARMSTRONG

– AUBRAC-PATY

– AVERROES

– BALARD

– BAZILLE

– BEETHOVEN

– BERGMAN

– BERT

– BON

– BOUCHER

– BREL

– CALLAS

– CALMETTE

– CAMOENS

– CANDOLA CALANDRETA

– CHAPLIN

– CHAPTAL

– COCTEAU

– COMBES

– CURIE

– DAUDET

– DE GAULLE

– DEROIN

– DURUY

– FERRY

– FIGUIER

– FLORIAN

– FREUD

– GALILEE

– GAMBETTA

– GOETHE

– HUGO

– JAURES

– KIPLING

– L’HOSPITAL

– LANGEVIN

– MACE

– MICHEL

– MIRO

– MORISOT

– MOULIN

– MOZART

– PAINLEVE

– PAPE CARPANTIER

– RENAUD

– SEVIGNE

– SIMON

– SPINOZA

– SUN YAT SEN

– VAN GOGH

– VERNE

– ZAY

L’accueil du matin sera fermé sur les écoles suivantes :

– ALBRECHT

– ARISTOTE

– AUBRAC-PATY

– BAUDELAIRE

– BAZILLE

– BERT

– BOUCHER

– CALLAS

– CALMETTE

– CANDOLA CALANDRETA

– CHAPLIN

– CHAPTAL

– COCTEAU

– COMBES

– COMTE

– DEROIN

– DURUY

– FERRY

– FIGUIER

– FLORIAN

– GAMA

– GAMBETTA

– GOETHE

– HUGO

– JAURES

– KIPLING

– L’HOSPITAL

– LAMARTINE

– LANGEVIN

– MACE

– MALRAUX (Elémentaire)

– MIRO (Elémentaire)

– MORISOT

– MOZART

– PAINLEVE

– PASCAL

– PICASSO

– PROKOFIEV

– ROUSSEAU

– SCHOELCHER

– SEVIGNE

– SIMON

– SPINOZA

– SUN YAT SEN

– VAN GOGH

– YOURCENAR (Elémentaire)

– ZAY

L’accueil en maternelle de 16h30 à 17h30 sera fermé sur les écoles suivantes :

– ARISTOTE

– AUBRAC-PATY

– AVERROES

– BERGMAN

– BOUCHER

– CALLAS

– CANDOLA CALANDRETA

– CHAPLIN

– CHAPTAL

– COCTEAU

– DE GAULLE

– DEROIN

– DURUY

– FIGUIER

– FLORIAN

– GOETHE

– KIPLING

– L HOSPITAL

– MOZART

– ROUSSEAU

– VAN GOGH

– YOURCENAR

L’accueil en élémentaire de 16h30 à 17h30 sera fermé sur les écoles suivantes :

– AUBRAC-PATY

– BAUDELAIRE

– BAZILLE

– BERT

– BREL

– CALMETTE

– COMBES

– COMTE

– CONDORCET

– FERRY

– GAMBETTA

– HUGO

– JAURES

– L HOSPITAL

– LANGEVIN

– LOUISVILLE

– MACE

– MORISOT

– PASCAL

– SEVIGNE

– SIMON

– SPINOZA

– SUN YAT SEN

– VERNE

– ZAY

L’accueil du soir de 17h30 à 18h30 sera fermé sur les écoles suivantes :

– ALBRECHT

– ARISTOTE

– AUBRAC-PAT

– AVERROES

– BAUDELAIRE

– BAZILLE

– BERGMAN

– BERNHARDT

– BERT

– BOUCHER

– BREL

– CALLAS

– CALMETTE

– CANDOLA CALANDRETA

– CHAPLIN

– CHAPTAL

– COCTEAU

– COMBES

– COMTE

– CONDORCET

– DE GAULLE

– DEROIN

– DICKENS

– DURUY

– FERRY

– FIGUIER

– FLORIAN

– FRANK

– GAMA

– GAMBETTA

– GOETHE

– HUGO

– JAURES

– KING MARTIN LUTHER

– KIPLING

– L HOSPITAL

– LA FONTAINE

– LAMARTINE

– LANGEVIN

– LOUISVILLE

– MACE

– MALRAUX

– MICHEL

– MORISOT

– MOZART

– PAINLEVE

– PASCAL

– PICASSO

– ROUSSEAU

– SEVIGNE

– SIGNORET

– SIMON

– SPINOZA

– SUN YAT SEN

– TERESA

– VAN GOGH

– VERNE

– YOURCENAR (Maternelle)

– ZAY