Derniers jours de Dernier Cri, festival électro à Montpellier

Le festival de musique électronique Dernier cri, à Montpellier, clôture sa 7e édition le 10 novembre 2022. Voici le programme des derniers concerts.

Le festival se déroule dans différents lieux culturels montpelliérains de la musique électronique. Crédit photo : Arthur Caranta (Flickr) / CC BY-SA.

C’est un évènement de deux semaines dédié à la musique électronique qui touche à sa fin. Depuis le 28 octobre, le festival Dernier Cri propose de nombreuses manifestations : concerts, rencontres, expositions, conférences, projections de film, etc.

Il a investi de nombreux lieux de la ville, liés à la culture de l’électro ou à la rencontre de nouveaux publics. Cette 7e édition du festival se termine le 10 novembre, et il ne reste que trois soirées pour en profiter.

Les derniers concerts de Dernier Cri

Pour les 25 ans du journal “TRAX”, le magazine s’associe avec le festival Dernier cri, pour une soirée spéciale. Un rendez-vous ce dimanche 6 novembre, de 16h à 23h, à la Halle Tropisme de Montpellier. Les artistes sont des des habitués de la musique house : Dan Shake, Demuja et Luca Ruiz.

Deuxième concert, le mercredi 9 novembre, de 20h à 23h, au Rockstore (20 rue de Verdun). Une soirée en compagnie de Lewis Ofman, un jeune talent entre mélodies groovy et énergie communicative. Il partagera la scène de Dernier Cri avec Zita, une DJ montpelliéraine à la cote grandissante.

Pour finir le festival, il faudra se préparer à danser jusqu’au bout de la nuit. Car jeudi 10 novembre, le concert de clôture se fera de minuit à 6h du matin. Ce sera au Dieze Warehouse (188 avenue du Marché Gare). Dernier Cri y invite Adiel, une DJ en vogue de la scène italienne, et Paul Roux, talent émergeant de la scène montpelliéraine.

Informations pratiques : festival Dernier Cri. Horaires : dimanche 6 novembre (16h-23h), mercredi 9 novembre (20h-23h) et jeudi 10 novembre (00h-06h). Tarifs : entre 11,50 et 20€, à consulter et à réserver sur le site internet du festival.