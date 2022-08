Début des travaux de la Véloligne entre Montpellier et Saint-Gély-du-Fesc

La première tranche des travaux de la Véloligne reliant le pôle d’échanges multimodal de Montpellier et Saint-Gély-Du-Fesc commence en ce mois d’août. Elle devrait s’achever en fin d’année.

La première tranche des travaux de la Véloligne reliant Montpellier et Saint-Gély-Du-Fesc commence en ce mois d’août. Crédit Visuel : Montpellier Méditerranée Métropole

Le Réseau express vélo de Montpellier est en route. La première tranche des travaux de la Véloligne reliant le pôle d’échanges multimodal Occitanie de Montpellier et le centre-ville de Saint-Gély-du-Fesc est lancée en ce mois d’août, comme l’annonce la métropole de Montpellier. « Le montant total de cette première tranche, qui s’achèvera entre la fin décembre 2022 et le début de l’année 2023, représente un coût de 1,4 million d’euros », selon la collectivité.

Huit kilomètres de Véloligne entre Montpellier et Saint-Gély-du-Fesc

Cette piste cyclable, longue de huit kilomètres, doit permettre de rallier Montpellier à la commune la plus peuplée de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup en une vingtaine de minutes. Elle sera connectée à des pistes cyclables déjà existantes et permettant de rejoindre d’autres communes, dont Grabels, Montferrier-sur-Lez, Saint-Clément-de-Rivière et Prades-le-Lez.

La première tranche des travaux va du lotissement du Plateau de Piquet au carrefour de Bissy à Saint-Gély-du-Fesc, soit une longueur de 1.5 km. Elle sera réalisée en utilisant une partie de l’ancienne route départementale. Sur la section entre le domaine Maspiquet et le carrefour de la route de Grabels, les vélos devront cohabiter avec les voitures des riverains.

Un aménagement du Réseau express vélo

« La distance qui sépare Saint-Gély-du-Fesc de Montpellier pourra bientôt être effectuée à vélo, en 20 minutes environ et en toute sécurité, grâce aux travaux conduits par la métropole et intégrés par le département dans le cadre de la construction du giratoire du Lien et la ville dans le cadre de son schéma des voies cyclables », se réjouit Michèle Lernout, maire de Saint-Gély-du-Fesc.

« Cet aménagement fait partie du Réseau express vélo que nous sommes en train de construire », note le maire de Montpellier Michaël Delafosse. « À l’image du futur réseau structurant en transports collectifs – constitué des deux lignes de TER, des cinq lignes de tramways et des cinq lignes de bustram -, il sera un réseau cyclable continu, sécurisé et confortable de 235 km. Il reliera les cœurs de village des communes au cœur de la Métropole jusqu’à la place de la Comédie, mais aussi les communes du territoire entre elles. »