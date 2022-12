Coupe du monde. La Tunisie bat la France avec un but du Montpelliérain Wahbi Khazri

Le joueur de Montpellier Wahbi Khazri a marqué un but pour la Tunisie contre l’équipe de France en Coupe du monde au Qatar.

Photo d’illustration : Wahbi Khazri. Crédit photo CC BY SA Екатерина Лаут – Wikimedia commons

Pour le meilleur ou pour le pire, la rencontre entre l’équipe de France et la Tunisie de ce mercredi 30 novembre va marquer les souvenirs. Les Bleus, dont la composition a été fortement remaniée par Didier Deschamp, n’ont pas su trouver le chemin des filets lors de leur dernier match de poule de cette Coupe du monde au Qatar.

Première victoire de la Tunisie face à l’équipe de France

En l’absence des cadres mis au repos, les Aigles de Carthage se sont imposés pour la première fois face à l’équipe de France sur le score inattendu d’un but à zéro. À l’issue de la rencontre, le sélectionneur a fait un bref mea-culpa, mais a estimé au micro de TF1 que « Par rapport aux choix d’aujourd’hui… ça devra nous servir dans quatre jours ! »

Quoi qu’il en soit, la France est qualifiée pour les huitièmes de finale et occupe la première place du groupe D. De son côté, l’Australie a pris le dessus sur le Danemark, 1 à 0.

« Cette victoire fait du bien », Wahbi Khazri

Les Bleus ont craqué à la 58e minute sur un rush de Wahbi Khazri, attaquant de Montpellier. Malgré ce but, la Tunisie n’ira pas plus loin dans le déroulement de la Coupe du monde au Qatar. Elle termine en troisième place du groupe D.

« En tant que compétiteur, on aurait aimé se qualifier. Mais cette victoire fait du bien, car on a montré un beau visage », a réagi Wahbi Khazri sur BeIN Sports après la rencontre. « On a montré qu’on a du caractère et qu’on est capable de faire de belles choses. Maintenant, on a des regrets sur les deux premiers matchs, car on était capable de beaucoup mieux. »