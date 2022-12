L’auteur montpelliérain Fabcaro va écrire le prochain album d’Astérix

L’auteur de bande dessinée montpelliérain Fabcaro écrira le scénario du prochain album d’Astérix. Il s’agira du 40e. La bande dessinée sortira le 26 octobre 2023.

L’auteur montpelliérain Fabrice Caro, dit Fabcaro, sera le scénariste du nouvel album d’Astérix CC BY-SA 2.0 ActuaLitté

Les éditions Albert-René viennent tout juste de l’annoncer. Fabrice Caro, dit Fabcaro, va écrire le prochain album d’Astérix. L’auteur de bande dessinée et romancier, originaire de Montpellier, sera en effet le scénariste de cette nouvelle aventure gauloise. Fabcaro, qui vit toujours dans l’Hérault, a notamment écrit et dessiné “La Bredoute” et “On est pas là pour réussir”.

Mais il est surtout connu pour la BD “Zaï zaï zaï zaï”. Publiée en 2015, elle s’est vendue à plus de 180 000 exemplaires. “Zaï zaï zaï zaï” raconte l’histoire d’un auteur de bande dessinée qui réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité lorsqu’il fait ses courses. La caissière appelle alors le vigile, mais l’auteur le menace et s’enfuit. S’ensuit une traque sans merci de la police…

Le prochain album d’Astérix écrit par Fabcaro sortira en 2023

Cette aventure gauloise sera une première pour l’auteur de bande dessinée montpelliérain qui succède à Jean-Yves Ferri au scénario. En revanche, le dessinateur ne change pas. Fabcaro travaillera effectivement aux côtés de Didier Conrad qui s’occupera donc de dessiner cette prochaine aventure gauloise. Ce dernier a pris le relais d’Uderzo depuis 2013.

Il s’agira du 40e album des aventures d’Astérix. Son titre n’est pas encore connu, mais il devrait sortir le 26 octobre 2023. L’histoire, cette fois, va se dérouler dans le village des irréductibles gaulois. Après une expédition en terres Sarmates dans “Astérix et le Griffon”, Astérix et Obélix vont en effet rester chez eux. Mais ce n’est pas pour autant que les deux amis vont se reposer. Quelque chose se trame au village…