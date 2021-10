Montpellier : une école ferme pour cause de Covid-19

La préfecture de l’Hérault a annoncé la fermeture, cette semaine, de l’école Kergomard, à Montpellier, ce lundi 18 octobre, pour cause de Covid-19.

L’école Kergomard, située dans le quartier Boutonnet, à Montpellier, ne rouvrira pas ses portes avant la rentrée des vacances de Toussaint. Ainsi en a décidé la préfecture de l’Hérault, « par mesure de précaution », ce lundi 18 octobre. Il s’agit du seul établissement scolaire du département fermé pour cause de Covid-19. L’école Kergomard avait déjà dû fermer 3 de ses classes maternelles, en fin de semaine dernière, suite à la déclaration du virus parmi les élèves. Rappelons qu’au primaire, il ne suffit que d’un seul cas pour fermer une classe.

25 classes fermées dans l’Hérault

D’après le rectorat de Montpellier, 148 cas de Covid-19 ont été recensé parmi les presque 500 000 élèves de l’Académie, entre le 7 et le 14 octobre, et 21 cas parmi les 47 000 personnels. Soit, respectivement 0,03% et 0,04% du total. 46 classes sont fermées, sur 22 000, dont 25 dans l’Hérault et 6 à Montpellier.

Source : communiqué de presse