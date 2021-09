Montpellier : Chiens et chats malades, animaux écrasés… La SPA intervient suite à l’évacuation des bidonvilles du Zénith et du Mas Rouge

Suite aux évacuations des bidonvilles du Mas Rouge et du Zénith qui se sont déroulées ces derniers jours, la SPA de Montpellier et d’autres associations sont intervenues pour secourir des dizaines d’animaux retrouvés affamés ou malades.

C’est une « catastrophe sanitaire », déplore la SPA de Montpellier Méditerranée Métropole. Après l’évacuation des bidonvilles du Mas Rouge et du Zénith de Montpellier, l’association a dû intervenir pour sauver des dizaines d’animaux, retrouvés affamés ou malades, voire « atteints de la gale ou de la teigne », précise la directrice de la SPA de Montpellier, Annie Benezech. Une « situation complexe et urgente que la SPA s’efforce aujourd’hui de gérer, avec l’aide d’autres associations, les Pattounes du cœur, notre Amie Laurence, Félins pour l’autre… », poursuit-elle.

Dizaines d’animaux

Sur le site du Zénith, 24 chiens et six chats ont été retrouvés. L’association les Pattounes du cœur, intervenue hier en fin de journée, raconte : « Les gens sont partis, mais il y a de la vie. Nous avons tout d’abord vu des rats. Énormes. Ensuite, des chats. Effrayés, faméliques, perdus. Ils errent au milieu des décombres, cherchant de quoi manger. Les chatons, eux, se cachent dans les carcasses de voitures. » Aujourd’hui encore, les associations soutiennent que des dizaines d’animaux demeurent cachés sur les sites. Les interventions de sauvetage vont se poursuivre dans la journée et ce week-end.

Dans les bidonvilles du Mas Rouge 1 et 2, l’association Félins pour l’autre soutient que les bulldozer, envoyés pour détruire les abris de fortune, ont accompli leur mission sans faire attention aux animaux encore présents : « Les engins ont tout empilé, les abris de tôles, les caravanes, sans prendre en compte les animaux qui s’y cachaient », déclare l’association sur sa page Facebook. « Des corps écrasés par les bulldozers » ont été retrouvés, affirme la SPA.

Appel aux dons

Ces animaux ont aujourd’hui été recueillis au sein des refuges, déjà remplis à cause de la hausse des abandons d’animaux durant l’été. Les associations lancent donc des appels aux dons pour tenter de poursuivre leurs actions. Liens :

Cet argent servira à prendre en charge les coûts des soins prodigués aux animaux, mais aussi de nourriture et d’hébergement.