Covid. Les évènements sur la voie publique ne pouvant appliquer le pass sanitaire annulés à Montpellier

Face à la progression de la Covid, la Ville de Montpellier a décidé d’annuler en août les évènements organisés sur la voie publique ne pouvant appliquer le pass sanitaire.

Face à la diffusion à un rythme très rapide de l’épidémie Covid-19 sur l’ensemble de la région Occitanie, la Ville de Montpellier s’inquiète des indicateurs fournis par l’Agence régionale de santé (ARS), jugés “très préoccupants”.

En effet, le taux d’incidence est “douze fois supérieur pour le département de l’Hérault (612 cas positifs sur sept jours pour 100 000 habitants en moyenne dans l’Hérault et 724 cas positifs sur sept jours pour 100 000 habitants en moyenne sur la métropole de Montpellier)”.

Freiner la propagation de l’épidémie de Covid

La Ville de Montpellier indique que “l’action de tous et de toutes est donc primordiale pour freiner la propagation de l’épidémie et se protéger les uns les autres”.

Compte-tenu de la situation, la Ville de Montpellier a décidé, le 3 août 2021, “d’annuler au mois d’août les événements organisés sur la voie publique ne pouvant appliquer le pass sanitaire”.

En parallèle, la Ville poursuit à un rythme soutenu les “actions incitatives à la vaccination – seule mesure efficace à ce jour pour lutter contre le virus – avec notamment plus de 155 000 injections réalisées à ce jour dans le centre de vaccination de l’Hôtel de ville”.

Les événements culturels et sportifs annulés à ce jour sont le festival Inspiration(s), qui prévoyait des concerts et des spectacles (prévu du 5 août au 11 septembre), et Le tour Occitanie de cyclisme féminin, prévu du 2 au 8 août.

Pour plus d’information sur l’obligation du port du masque en extérieur et l’entrée en vigueur du Pass Sanitaire, rendez-vous sur le site de la Ville de Montpellier.

Source : Ville de Montpellier