À Béziers, la prison se transforme en hôtel

Fermée depuis 2009, l’ancienne prison de béziers va connaître une nouvelle vie dans le tourisme. Elle va en effet être transformée en hôtel.

Modélisation du futur hôtel installé dans l’ancienne prison à Béziers © M Capital Private Debt

En Haute-Garonne, la préfecture réfléchit à l’avenir de la prison Saint-Michel. Dans l’Hérault, le devenir de l’ancienne maison d’arrêt de Béziers est désormais connu. Le site, fermé depuis 2009, va connaître une nouvelle vie dans le tourisme.

« L’objectif est de créer un espace de vie unique dans un lieu chargé d’histoire au cœur de Béziers », raconte le fonds d’investissement Fonds tourisme Occitanie. Ce dernier annonce mercredi 7 décembre qu’il contribue à ce projet à hauteur de 1,5 million d’euros, sur un montant total de 7,5 millions d’euros. Avec ce projet, 28 emplois seront créés.

Une prison de Béziers devient un hôtel de cinquante chambres

La prison a été fonctionnelle de 1867 à 2009. Elle a gagné en importance en accueillant la guillotine pour les trois départements de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales en 1939. Elle fut d’ailleurs agrandie à cette occasion. Neuf détenus ont été exécutés à la maison d’arrêt de Béziers. Les dernières exécutions remontent à 1949.

« Transformée en hôtel, la prison conservera sa mémoire architecturale, ses beaux volumes et cette image qui fait partie de la “carte postale” de Béziers », fait savoir le fonds d’investissement. « Ce site exceptionnel dispose en effet d’une localisation idéale avec une vue panoramique sur la vallée de l’Orb. »

L’objectif est de proposer une expérience unique à travers un hébergement atypique, qualitatif et abordable. L’établissement promet une restauration gourmande et authentique, un espace bien-être ainsi qu’un environnement business adapté et moderne. Le complexe hôtelier sera doté de cinquante chambres. Côté décoration, il faut s’attendre à un équilibre subtil entre l’histoire du bâtiment et une décoration moderniste qui mêle du mobilier des années 50 à 70 à des œuvres d’artistes contemporains.