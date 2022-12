Que faire dans l’Hérault pendant le dernier week-end des vacances de Noël ?

La fin des vacances de Noël approche, mais il vous reste encore quelques jours pour profiter des activités proposées dans l’Hérault. Exposition au zoo, illuminations, marchés de Noël, fête foraine, jeu d’enquête… Voici des idées de sorties.

Derniers jours pour visiter le marché de Noël de Béziers

Il n’est pas trop tard. Même si le jour de Noël est passé, vous pouvez encore profiter de la féérie des fêtes de fin d’année en allant faire un tour du côté du marché de Noël de Béziers. Une vingtaine d’exposants vous attendent pour vous faire découvrir leurs productions artisanales et ravir vos papilles avec de succulentes gourmandises. À la nuit tombée, les enfants s’émerveilleront devant les gigantesques décorations lumineuses mises en place de part et d’autre de la place Jean Jaurès, autour du thème du “Moyen Âge”. Au centre, vous entendrez peut-être la fontaine se mettre à chanter. Vous ne rêvez pas, cela signifiera simplement que vous allez assister au nouveau spectacle de sons et de lumières de la Fontaine Musicale.

Tant que vous êtes dans le centre de la ville, n’oubliez pas d’aller admirer la traditionnelle crèche de Noël installée, comme chaque année, dans les locaux de la mairie. L’occasion, aussi, de profiter des nombreuses attractions de la fête foraine installée jusqu’au 8 janvier prochain sur la place du 14 juillet. Ou de rendre visite aux poneys, ânes, moutons, agneaux, chèvres, vaches et oies présents jusqu’au lundi 2 janvier dans la mini-ferme de la place de la Madeleine. Avec un peu de chance, vous aurez même la possibilité de nourrir les bébés…

Infos pratiques : Marché de Noël, allées Paul Riquet, Béziers. Jusqu’au samedi 31 décembre, de 10h30 à 20h. Programme complet.

Une exposition sur les coulisses du zoo du Lunaret

Si ce n’est pas déjà fait, profitez du dernier week-end des vacances de Noël pour visiter, en toute autonomie et à l’aide d’un livret explicatif, l’exposition présentée dans nouvelle salle pédagogique Jeanne Villepreux-Power. Celle-ci a ouvert ses portes au mois d’octobre dernier dans les locaux de l’ancienne boutique, située à l’entrée du parc du Lunaret. Vous avez surement déjà visité le zoo, rencontré les animaux qui y vivent et profité de la flore qui borde ses allées. Mais connaissez-vous vraiment le parc ?

Cette nouvelle exposition a été imaginée pour vous faire découvrir les coulisses du zoo, vous raconter son histoire, mettre en avant son riche patrimoine et présenter les missions de toutes les équipes qui y travaillent. Vous apprendrez par exemple que l’Homme de Neandertal a vécu dans l’actuelle réserve du Lez. Que le premier animal du zoo était un zèbre appelé François. Ou encore que le parc dispose d’un centre de reproduction dédié aux guépards, afin de lutter en faveur de la conservation de leur espèce.

Infos pratiques : Zoo du Lunaret, 50 avenue agropolis, Montpellier. Ouvert tous les jours de 10h à 17h. Gratuit.

Une soirée au village de Noël de Palavas-les-Flots, dans l’Hérault

Le village de Noël de Palavas-les-Flots, une des stations balnéaires de l’Hérault, reste ouvert au public jusqu’à ce dimanche 1er janvier. Ici, une douce odeur de vin chaud flotte dans l’air. Des commerçants, artisans et restaurateurs vous accueillent dans leurs chalets traditionnels installés sur le parking des arènes, en lieu et place du Luna Park. Et des décorations lumineuses vous plongent dans la féérie des fêtes de fin d’année à la nuit tombée.

Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour passer une soirée magique, à commencer par la grande piste de luge, la chenille et le star flyer (chaises volantes) pour faire le plein de sensations. Les enfants peuvent également monter à bord du train du Père Noël, faire un tour sur le dos de véritables poneys, conduire des karts sur une piste de glace, s’installer dans le carrousel ou encore visiter le palais des lutins, pendant que leurs accompagnants dégustent des marrons grillés. Ce samedi 31 décembre, les gigantesques Transformers seront également présents pour se faire photographier avec les visiteurs et se donner en spectacle. L’année se terminera sur un feu d’artifice tiré au-dessus des arènes.

Infos pratiques : Village de Noël, parking des arènes, Palavas-les-flots. Jusqu’au dimanche 1er janvier, de 12h à 22h ce vendredi, puis de 13h à 21h samedi et dimanche. Programme complet.

Un challenge médiéval dans l’Hérault pendant les vacances de Noël

L’office du tourisme de Frontignan vous propose de réaliser une balade ludique pour découvrir le centre historique de la commune pendant le dernier week-end des vacances de Noël. Vous vous retrouverez alors plongés en l’an 1360, époque à laquelle la peur règne dans les villages de France. La peste noire s’abat sur le pays, fauchant enfants comme adultes, femmes comme hommes, nobles comme pauvres. En ces temps bien sombres, il reste cependant une lueur d’espoir. En effet, la peste semble avoir épargné une poignée de fiefs, dont la ville de Frontignan, où vient de disparaître mystérieusement Henri de Percehaie, un alchimiste de renom. Il n’a laissé derrière lui que quelques pages de son journal…

Votre objectif sera de déchiffrer l’ensemble de ses messages, de résoudre des énigmes et de retrouver tous les indices dissimulés aux quatre coins de la commune pour tenter de sauver la population de cette affreuse épidémie. Pour cela, vous devrez vous rendre dans les locaux de l’office du tourisme de Frontignan, afin de récupérer une précieuse mallette qui vous permettra de débuter l’enquête.

Infos pratiques : Office du tourisme, quai de Carasmus, Frontignan. Durée : 2 heures. À partir de 6 ans. Tarif : 20 euros. Plus d’informations.