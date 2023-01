Hérault : La flamme olympique passera par Millau, Montpellier et Sète

Le parcours français de la flamme olympique, devant lancer les JO 2024 à son arrivée à Paris, se dessine, et elle passera par l’Hérault, plus précisément par Millau, Montpellier et Sète. Le Comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris vient de l’officialiser, pour le printemps 2024.

Les représentants des villes de Millau, Montpellier et Sète ont signé la convention “Relais de la flamme” au siège du Comité d’organisation des JO 2024 © Paris 2024

« Je suis fier et très honoré d’être au siège de Paris 2024 pour l’officialisation du relais de la flamme olympique sur ma terre d’adoption. Je suis donc prêt à m’investir pour cette opération », lançait Kévin Mayer, lors de la signature de la convention avec le Comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 du passage de la flamme dans l’Hérault, et plus précisément à Millau, Montpellier et Sète. Le double champion du monde et double vice-champion olympique de décathlon, licencié au Montpellier Athletic Méditerranée Métropole (MA2M), avait accompagné la délégation héraultaise devant acter cet événement. Pour Millau, Montpellier et Sète, le passage de la flamme olympique sera l’opportunité hors-norme de mettre en avant les atouts de leur commune respective.

Montpellier, Millau et Sète à la fête

Pour cela Michaël Delafosse, le maire de Montpellier, annonce une grande journée d’animations le jour même du passage de la flamme olympique. Il promet « une programmation festive, populaire, gratuite et ouverte à tous, autour des valeurs du sport ». Ce sera également l’occasion pour la ville de valoriser le sport amateur local, mais aussi ses grands champions.

Du côté de Millau, c’est le patrimoine local que l’on souhaite mettre en lumière aux yeux du monde. « Dès aujourd’hui, nous nous lançons dans cette aventure fédératrice afin de préparer le passage de la flamme, en journée, autour de notre patrimoine, de notre viaduc, de nos savoir-faire, de notre gastronomie, de nos événements et des valeurs sportives millavoises », confirme Emmanuelle Gazel, maire de Millau.

Enfin, à Sète, « la ville et ses habitants s’y préparent d’ores et déjà pour faire en sorte, qu’au-delà de l’horizon bleu-blanc-rouge de Paris-2024, ce moment de joie et de partage reste inscrit dans son histoire pour l’éternité », espère François Commeinhes, Maire de Sète.