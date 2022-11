Hérault. Début d’un gros chantier de dépollution à la raffinerie Exxon Mobil de Frontignan

Un gigantesque travail de dépollution démarre à l’ancienne raffinerie Exxon Mobil de Frontignan dans l’Hérault. Le chantier de réhabilitation de cette friche industrielle de onze hectares est l’un des plus importants de France.

Un gigantesque travail de dépollution commence à l’ancienne raffinerie Exxon Mobil de Frontignan dans l’Hérault. Photo d’illustration. Crédit photo : CC SuperD – pxhere

Il faut gérer la période après les beaux jours. Un important travail de dépollution débute à l’ancienne raffinerie Exxon Mobil de Frontignan, au Sud de Montpellier dans l’Hérault. Il est financé par le groupe Esso, filiale de l’exploitant.

La dépollution des onze hectares de la raffinerie de Frontignan

« L’ancienne raffinerie Exxon Mobil de Frontignan a été exploitée par la société pétrolière et gazière américaine Exxon Mobil pendant plus de 80 ans jusqu’à son démantèlement en 1986 », raconte la préfecture de l’Hérault. « Une première remise en état du site s’est achevée en 1990. Cependant, la découverte en 2003 d’une pollution d’hydrocarbures et de métaux lourds conduit à une nouvelle réhabilitation des sols. »

Le chantier de réhabilitation de cette friche industrielle de onze hectares est l’un des plus importants de France. Il doit durer trois ans, jusqu’en 2026. La réhabilitation du site nécessite l’excavation de 165 000 m3 de terre, dont 80 000 m3 seront expédiées dans un centre de traitement spécialisé. Ces volumes importants ont de quoi impressionner.

Un travail sous tente pour prévenir les nuisances

Pour prévenir les nuisances olfactives pour les riverains, les excavations et le stockage des terres seront réalisés sous tente avec un traitement de l’air avant son rejet. Des contrôles de la qualité de l’air et de l’eau par l’Atmo Occitanie et la Dreal sont prévus.

« Fin 2023, la zone Nord du site sera libérée afin de permettre à la ville de Frontignan la réalisation d’un premier projet », fait savoir la préfecture héraultaise. Un parking pour le nouveau cinéma sera aménagé.