Tarbes. L’exposition Petits soldats début au musée Massey

L’exposition Petits soldats est visible depuis le 9 novembre au musée Massey à Tarbes. Elle reste jusqu’au 2 avril 2023.

Crédit photo : CC O icon0com – pxhere

Une exposition pour les petits et les grands vient de débuter au musée Massey à Tarbes. Il s’agit de l’exposition Petits soldats, proposée depuis le 9 novembre. Cette exposition, qui s’intéresse aux petites figurines qui ont occupé les après-midi de plusieurs générations d’enfants, est visible jusqu’au 2 avril.

Il faut rappeler que les figurines de petits soldats ont été parmi les jouets préférés des enfants de la fin du XVIIIe au XXe siècle. Comme les jouets d’aujourd’hui, elles permettaient de développer leur imaginaire et d’apprivoiser le monde des adultes.

Exposition de igurines de carte, de plomb, en plastiques… au musée Massey à Tarbes

« Pour la première fois, une exposition exceptionnelle va se dérouler au musée Massey afin de montrer les quatre grands types de figurines. Plus de mille pièces de hussards seront exposées ainsi que des estampes du XIXe siècle issues de la collection du musée », annonce le musée de Tarbes.

« Tout d’abord, les figurines de carte, fabriquées en carton rigide dès le début du XVIIIe siècle, les figurines dites de plats d’étain, fabriquées dans la seconde moitié du XIXe siècle et les figurines de plomb, à l’origine des jouets enfantins, incarnant encore dans notre imaginaire collectif “le petit soldat”. On trouvera enfin les soldats en plastique, forts répandus au XXe siècle, car solides et moins coûteux », présente le musée Massey.

Churchill et De Gaulle, qui jouaient aux petits soldats enfants, auraient savouré la visite. C’est une exposition idéale pour les enfants, les curieux et les nostalgiques.

Informations pratiques : Exposition Petits soldats au musée Massey à Tarbes, jusqu’au 2 avril ; visites commentées : dimanches 13 et 27 novembre à 15 heures, jeudis 17 et 24 novembre à 15 heures ; le musée est ouvert tous les jours sauf le lundi, de 10 heures à 12h30 et de 14 heures à 17h30 ; tarif normal : 5 euros. D’autres informations sont sur le site du musée.