Un avion se pose sur un rond-point près de Tarbes

Un avion TBM 940 trône sur un socle au centre d’un rond-point près de Tarbes. L’installation s’est faite dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 septembre. Le giratoire A64 Tarbes-Ouest a fait l’objet de travaux en 2020. Mais la finalisation de l’anneau central est restée en suspens le temps de décider comment il serait occupé.

Il y a du nouveau sur le giratoire A64 Tarbes-Ouest. Un avion TBM 940 a été posé sur un socle au centre de ce rond-point sur la commune d’Ibos, voisine de Tarbes. Son installation s’est faite dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 septembre. Pour la petite histoire, cet appareil de six places est le premier turbopropulseur équipé d’un pilote automatique complet.

« La Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a mené en 2020 les travaux d’aménagement du giratoire A64 Tarbes ouest », rappelle la collectivité dans un communiqué. « La finalisation de l’anneau central est restée en suspens afin de définir le meilleur choix pour lequel l’aviation s’est rapidement imposée. »

Sur ce plateau central, d’un diamètre de quarante mètres, a été décidée l’implantation d’un avion de cet avion cédé par la société Daher. Il mesure environ dix mètres de long pour une envergure de quinze mètres et un poids d’environ 1,2 tonne.

Les études de structure ont débuté en juin 2022, car même fortement allégée, l’installation sur un bras dimensionné spécifiquement n’est pas un exercice simple. Puis les travaux de fondation ont eu lieu le même mois.

« Les opérations d’assemblage et de levage ont eu lieu les 12 et 13 septembre de nuit sous fermeture de la RN21 à l’occasion de travaux de revêtements de routes par la DIRSO », écrit la communauté d’agglomération. « L’avion qui devient un objet d’art dans sa nouvelle vie a été reconditionné et cédé par la société Daher. »