Fête nationale. Lourdes décide de reporter son feu d’artifice du 14 juillet

Face aux risques d’incendie, la municipalité de Lourdes choisit d’appliquer le principe de précaution et décide de reporter les feux d’artifice prévus pour la fête nationale le 14 juillet.

Photo d'illustration. Crédit photo : CC BY julien haler

« Le feu d’artifice du 14 juillet reporté », annonce la municipalité lourdaise dans un communiqué mardi 12 juillet. « Lourdes fait partie des communes qui font le choix d’obéir au principe de précaution et préfèrent renoncer aux feux d’artifice qui accompagnent traditionnellement la célébration de la fête nationale. »

La décision de la Ville de Lourdes (Hautes-Pyrénées) de reporter les feux d’artifice du 14 juillet est la conséquence des fortes chaleurs qui touchent le département. Ce dernier est placé en vigilance jaune par Météo France. Et un basculement au niveau orange n’est pas à exclure étant donné que la vague de chaleur est amenée à s’intensifier dans les prochains jours.

« Cette volonté municipale intervient après l’étude de plusieurs paramètres qui ont conduit à cette décision responsable et raisonnée qui consiste à ne pas faire courir de risque à quiconque. Riverains, public, sapeurs-pompiers… sans omettre l’impact des incendies sur le patrimoine végétal et bâti », indique la municipalité.

Comme à Lourdes, d’autres villes renoncent aux feux d’artifices le 14 juillet

Lourdes fait partie des communes qui ont décidé par elles-mêmes de renoncer aux feux d’artifice au soir du 14 juillet à cause du risque d’incendie. C’est aussi le cas de Nîmes, dans le Gard, un département déjà touché par plusieurs feux de forêt. « La terrible situation de crise liée aux nombreux feux dans le département, à laquelle sont confrontés les secours et les pompiers, dont je veux saluer le courage et l’abnégation, nous amène bien évidemment à ne pas faire courir de risque à quiconque. Les circonstances actuelles, avec le risque majeur de nouveaux départs de feu, nous obligent à la prudence et à la responsabilité », écrit Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes, sur les réseaux sociaux de la ville.

Du côté de l’Ariège, c’est carrément la préfecture qui a décidé d’interdire les feux d’artifice dans tout le département jusqu’au dimanche 17 juillet.