Ariège. Face aux risques d’incendie, les feux d’artifice sont interdits

La préfecture de l’Ariège a pris un arrêté pour interdire les feux d’artifice prévus à l’occasion de la fête nationale le soir du 14 juillet. Crédit photo : Antoine Blondin (wikimedia commons) CC BY-SA 3.0.

La fête sera un peu moins flamboyante. La préfète de l’Ariège Sylvie Feucher a pris un arrêté visant à interdire les feux d’artifice prévus à l’occasion de la fête nationale le soir du 14 juillet. La décision a été prise à l’issue d’une réunion des différents services de l’État dans le département, dont les pompiers, la direction départementale des territoires et l’Office français de la biodiversité.

« L’usage des pétards et le tir des feux d’artifice ainsi que le lâcher de lanternes volantes (dites aussi lanternes célestes, chinoises et thaïlandaises) sont interdits dans le département de l’Ariège », indique l’arrêté préfectoral en date du mardi 12 juillet. Les dispositions prises sont en vigueur jusqu’au dimanche 17 juillet.

La décision d’interdire les feux d’artifice en Ariège est une conséquence directe des fortes chaleurs qui frappent le sud-ouest en cette mi-juillet. Le département est placé en vigilance jaune par Météo France en vue d’une canicule qui s’installe. Et un basculement au niveau orange n’est pas à exclure étant donné que « la vague de chaleur devrait s’intensifier dans les jours à venir », comme le note l’arrêté.

Des communes annulent leurs feux d’artifice

Face aux risques d’incendie, plusieurs communes ont décidé par elles-mêmes d’annuler les feux d’artifice. « J’ai pris la décision d’annuler dès aujourd’hui le feu d’artifice prévu pour la fête nationale », écrit par exemple Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes dans le Gard, sur les réseaux sociaux de la ville. « La terrible situation de crise liée aux nombreux feux dans le département, à laquelle sont confrontés les secours et les pompiers, dont je veux saluer le courage et l’abnégation, nous amène bien évidemment à ne pas faire courir de risque à quiconque. Les circonstances actuelles, avec le risque majeur de nouveaux départs de feu, nous obligent à la prudence et à la responsabilité. »