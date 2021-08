Lourdes. Des restrictions de circulation du 11 au 16 août à l’occasion du 148ème pèlerinage national

A l’occasion du 148ème pèlerinage national, se tenant du 11 au 16 août 2021, la ville de Lourdes se prépare à accueillir de nombreux pèlerins. Pour garantir leur sécurité des restrictions de circulation sont prévues dans la zone touristique.

Comme chaque année, de nombreux pèlerins feront le déplacement à Lourdes, du 11 au 16 août, pour se rendre au sanctuaire. À cette occasion, la ville de Lourdes prévoit un dispositif de sécurité et des restrictions de circulation.

Les bornes escamotables limitant l’accès à certaines rues de la zone touristiques seront activées le 14 août, de 18 heures à 0h30, et le 15 août, de 7h00 à 14 heures puis de 18h00 à 0h30. L’accès sera donc strictement limité à la circulation des véhicules de secours et de police. Seule la borne située au niveau de la place Jeanne d’Arc, sur le boulevard de la Grotte, restera en position basse.

Par ailleurs, la circulation sera interdite au véhicules de plus de deux mètres de hauteur sur la portion du boulevard de la Grotte comprise entre le pont Saint-Michel et la place Jeanne d’Arc. Un portique sera érigée à l’entrée de cette zone afin d’en limiter l’accès.

Enfin, le stationnement sera momentanément interdit dans toute la zone concernée par l’interdiction de circulation. Les véhicules contrevenants seront verbalisés et enlevés par la fourrière.

Des perturbations dès le mercredi 11 août

En prévision de ces journées, des tests seront effectués sur les bornes escamotables les 11 et 12 août. La circulation sera, par conséquent, momentanément interrompue à ces endroits.

Plan de circulation du 14 au 16 août

Pour la période allant du samedi 14 août à 18h00 au lundi 16 août à 1h30 la circulation sera momentanément modifiée sur les secteurs suivants :

Sens unique provisoire rue de la Grotte, dans la section comprise entre la rue des Pyrénées et l’avenue du Paradis. Sens de circulation autorisé : de la rue des Pyrénées vers l’avenue du Paradis.

Sens unique rue de la Grotte, dans la section comprise entre la rue des Pyrénées et la place Marcadal. Sens de circulation autorisé : de la rue des Pyrénées vers la place Marcadal.

L’accès au boulevard de la Grotte par le quai St Jean sera interdit aux véhicules. La sortie des véhicules circulant quai St Jean se fera par la rue de la Grotte dans le sens de la descente vers l’avenue du Paradis ou le pont Vieux et l’avenue Peyramale.

L’avenue du Paradis sera interdite aux véhicules se dirigeant vers la rue de la Grotte, dans la portion comprise entre l’aire de retournement et la rue de la Grotte.

La déviation des véhicules circulant boulevard de la Grotte se fera par le quai St Jean, la rue de la Grotte, le pont vieux puis l’avenue Peyramale ou l’avenue du Paradis.

Les véhicules venant de l’avenue Monseigneur Théas seront dirigés vers la place Monseigneur Laurence, l’avenue Bernadette Soubirous, l’avenue Peyramale, le pont Peyramale et le boulevard du gave.

Navigation interdite sur le gave de Pau

En complément des mesures de sécurité, la navigation sera interdite sur le gave de Pau les dimanche 15 et lundi 16 août, sur la partie comprise entre le pont de l’Arrouza et le pont de Vizens. Cette interdiction vaut également pour la pèche et l’ensemble des activités nautiques de loisir.

Enfin, le parking de l’Esplanade du Paradis, sera interdit au stationnement du 16 août 2021 à 00h01 au 26 août à midi.

(Source : communiqué de presse)