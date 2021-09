Chômage. Quels sont les secteurs qui recrutent dans les Hautes-Pyrénées ?

Après une hausse du chômage pendant la crise sanitaire, la situation de l’emploi s’améliore légèrement et certains secteurs recrutent dans les Hautes-Pyrénées.

Avec un taux de chômage de 9,1 % dans le département et 12 580 demandeurs d’emploi, la situation n’est pas encore totalement revenue à la normale dans les Hautes-Pyrénées. En effet, malgré une baisse de 17,3 % des demandeurs d’emploi de catégorie A (les personnes n’ayant exercé aucune activité) et 7 % pour les catégories A, B et C, lors de ces douze derniers mois, le nombre de chômeurs dans les Hautes-Pyrénées reste supérieur à celui enregistré avant la crise sanitaire, en juillet 2019. Les agences pôle emploi locale enregistrent toujours 1 500 demandeurs d’emploi de catégorie A, B et C de plus qu’à cette date. Une légère reprise qui n’a, en revanche, pas profité aux chômeurs de longue duré dont le nombre a encore augmenté de 6,7 % en un an.

Des difficultés de recrutement

Malgré la demande, de nombreuses entreprises peinent à recruter. En juillet 2021, 51 % des chefs d’entreprise déclaraient rencontrer des difficultés a combler leurs besoins d’embauche. Soit 8 % de plus qu’en 2019. Les services à domicile (employés de maison et personnels de ménage), certains domaines agricoles faisant appel à des saisonniers et le bâtiment sont les secteurs les plus touchés par cette pénurie de main d’œuvre. Une situation d’autant plus regrettable que 25 % des employeurs du département envisagent de recruter prochainement.

Les secteurs qui embauchent le plus

Avec 9 340 projets d’embauche, dont 52 % à durée indéterminée, une entreprise sur quatre des Hautes-Pyrénées anticipe de futurs besoins de personnels sur l’année 2021. Actuellement les agences pôle emploi du département recensent près de 3000 offres d’emploi. Ce sont les aides à domicile, aides ménagères et aides soignants qui sont le plus demandé. Viennent ensuite les professionnels de l’animation et les personnels de cuisine.

En raison de cette dynamique, ces secteurs font également parti de ceux qui ont le plus recrutés au cours de ces trois derniers mois. 533 emplois ont été ainsi été pourvus dans l’hôtellerie et la restauration (personnel de cuisine, service, réception, plonge…). 207 personnes ont trouvé un emploi dans les services à la personne, 120 dans le téléconseil et la télé vente et 70 en tant qu’aide soignant.