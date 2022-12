Dans les Pyrénées, plusieurs stations de ski ouvrent ce week-end

Recouverte d’un beau manteau blanc, les stations de ski Cambre d’Aze et Porté-Puymorens dans les Pyrénées-Orientales, mais aussi Cauterets, Luz-Ardiden et Piau dans les Hautes-Pyrénées, ouvrent leurs premières pistes en ce premier week-end du mois de décembre.

Depuis deux semaines, la neige tombe sur les massifs pyrénéens. La station de ski de Cauterets, dans les Hautes-Pyrénées, observe des cumuls allant jusqu’à un mètre ces derniers jours sur les hauteurs et 40 centimètres en contrebas. Grâce à cela, le domaine, comme ceux de Luz-Ardiden et Piau dans le même département, ouvre ses portes dès ce week-end. Les amateurs de ski, snowboard et autres sports de glisse sont donc invités à inscrire leurs premières traces dans la poudreuse à partir de ce samedi 3 décembre. Un DJ sera présent l’après-midi sur la terrasse du restaurant d’altitude Aulian (Luz-Ardiden) pour fêter le lancement de la saison.

Cauterets, Luz-Ardiden et Piau n’ouvrent que certaines pistes

Attention toutefois, certaines parties des domaines skiables resteront fermées au public pendant encore quelques jours, à l’image du secteur Touyarolles dans la station de Cauterets. À Luz-Ardiden, les débutants seront accueillis sur l’espace qui leur est réservé, secteur Aulian. Les tapis Baby et Turon, comme les télésièges Bambi et Source leur permettront d’évoluer sur des pistes vertes et bleues. Le domaine rendra progressivement le reste des pistes accessibles, en fonction des conditions météorologiques. Du côté de Piau, la station de la Vallée d’Aure n’ouvrira que 70% du son domaine.

À noter que le Pic du Midi sera ouvert à compter du samedi 3 décembre. Les stations de Peyragudes, Grand Tourmalet et Gourette prévoient quant à elles une ouverture le week-end prochain (10 décembre).

Ouverture des stations dans les Pyrénées-Orientales

Ce week-end sera également marqué par l’ouverture de deux stations de ski dans les Pyrénées-Orientales. Cambre d’Aze prend les devants et rend, dès vendredi 2 décembre, ses deux espaces débutants d’Eyne et de Saint-Pierre accessibles. Les téléskis de Pré Guillaume, La Fount et Sapinière permettront aux skieurs amateurs d’évoluer sur des pistes vertes. Puis, samedi 3 décembre, Porté-Puymorens lancera sa saison avec l’ouverture de quelques-unes de ses pistes, choisies en fonction des conditions. « La neige et le froid actuel vont permettre à la station d’élargir son offre au fil des jours », assure le gestionnaire des stations Cambre d’Aze, Porté Puymorens et Formiguères.