Hautes-Pyrénées. Levée de boucliers face à l’arrivée d’un McDonald’s à Pouzac

L’implantation prochaine d’une McDonald’s dans la zone commerciale de Pouzac suscite l’indignation dans cette commune d’un millier d’habitants.

L’implantation prochaine d’une McDonald’s dans la zone commerciale de Pouzac suscite l’indignation. Photo d’illustration. Lionel Allorge, CC BY-SA 3.0

Une arrivée qui inquiète. L’annonce de l’implantation à venir d’un restaurant McDonald’s sur la zone commerciale de Pouzac suscite l’indignation de plusieurs organisations. Parmi elles, la Confédération paysanne, France nature environnement, La France insoumis, Eurrope écologie Les verts, ou encore Génération.s.

« Le géant américain de la restauration rapide représente ce qui se fait de pire en termes de malbouffe, d’industrialisation de l’agriculture, d’évasion fiscale et de précarisation des travailleurs, avec ce que tout cela induit de dégâts écologiques », estiment les opposants à l’arrivée de McDonald’s dans un communiqué commun.

Un écosystème à défendre face au McDonald’s

La commune de Pouzac est labellisée “Territoire engagé pour la nature”, Les organisations qui protestent contre l’arrivée de la chaîne de fast-food rappellent que le territoire bagnérais dispose encore d’un réseau dense de petites fermes en vente directe, d’un marché alimentaire dynamique, d’un abattoir communautaire et de petits restaurateurs et magasins alimentaires « que nous devons protéger et renforcer ».

Ils considèrent les arguments d’attractivité économique et de création d’emplois « complètement hors-sol quand on connaît les difficultés auxquelles ils sont confrontés : difficultés économiques et de transmission pour les exploitations agricoles, difficultés à recruter du personnel pour les restaurateurs et difficultés à payer de la bonne bouffe pour nous les habitants ».

Une autorisation délivrée dans la discrétion

Les opposants regrettent que la validation du permis de construire par le conseil municipal de Pouzac le 26 décembre « s’est faite dans la plus totale discrétion et c’est encore une fois lorsque les dés sont jetés que les citoyens sont mis au courant des décisions qui les impactent directement ».

« Si le service de l’urbanisme de la Communauté de communes de la Haute-Bigorre valide le permis de construire, nous solliciterons l’ensemble des forces citoyennes, associatives, syndicales et politiques pour se mobiliser contre l’installation de l’enseigne multinationale de fast-food sur notre territoire », annoncent les protestataires. Ils sont déterminés à défendre « une alimentation de qualité accessible partout et pour tous ».