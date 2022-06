Voici le programme de la 2e édition du Toulouse rugby festival

Le Toulouse rugby festival revient pour une deuxième édition sur la place du Capitole les vendredi 10 et samedi 11 juin. Voici le programme de cet événement sportif.

ballon de rugby / Crédit photo : licence pixabay – CC Vladvictoria

Le ballon ovale sera au centre de l’attention. Le Toulouse rugby festival revient pour une deuxième édition. Elle se déroulera les vendredi 10 et samedi 11 juin sur la place du Capitole, en plein cœur de la Ville rose. Pauline Bourdon et Imanol Harinordoquy, deux internationaux liés au Stade Toulousain, sont les parrains de cet événement sportif.

Le programme entièrement gratuit des deux journées devrait intéresser aussi bien les amateurs que les passionnés et simples curieux.

Le programme du Toulouse rugby festival

Vendredi 10 juin, de 9h30 à 21h30

10h – 12h : Tournoi des écoles

12h – 14h : Intiations avec parcours rugby

14h – 15h30 : Tournoi des collèges et lycées

15h30 – 17h : Tournoi des partenaires du Toulouse Rugby Festival

17h – 20h : Tournoi grand public (mixte) pour vous inscrire, cliquez ici

20h – 21h : Match de gala en présence de personnalités du rugby.

Animations

– Sensibilisation au rugby fauteuil avec le Stade Toulousain Rugby fauteuil de 10h à 12h et de 14h à 16h.

– Animation musicale avec, en fin de journée, le groupe la Band’à Gérard (bandas).

– Exposition photos des capitaines des Coupes du Monde, de trophées et de maillots emblématiques du rugby.

– Emission TV info et divertissement organisée en partenariat avec la chaîne Via Occitanie de 17h à 19h en direct de la Place du Capitole, ouvert au public.

Samedi 11 juin, de 9h30 à 20h30

9h30 – 10h30 : Intiations avec parcours rugby

10h30 – 12h : Tournoi sport adapté avec le Comité départemental du sport adapté 31 et les sections sport adapté des clubs du département

12h30 – 14h : Tournoi solidaire avec l’association Ovale Citoyen pour l’insertion sociale par le rugby

14h-17h : Tournoi des écoles de rugby

17h-20h : Tournoi grand public (mixte) pour vous inscrire, cliquez ici

Animations

– Sensibilisation au rugby fauteuil avec le Stade Toulousain Rugby fauteuil de 10h à 12h et de 14h à 16h.

– Un match de démo avec des joueurs de l’équipe de France (2x 20 min) commenté et arbitré de 16h30 à 17h15.

– Des matchs de rugby fauteuil avec des équipes VIP de 17h30 à 18h30.

– Animation culinaire avec battle de chefs toulousains.

– Animation musicale.

– Exposition photos des capitaines des Coupes du Monde, de trophées et de maillots emblématiques du rugby.