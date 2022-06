Voici le calendrier des matches du TFC en Ligue 1

La Ligue de football professionnel a dévoilé le calendrier des matches du TFC pour la prochaine saison de Ligue 1 ce vendredi 17 juin.

À vos agendas. La Ligue de football professionnel a dévoilé le calendrier des matches de la prochaine saison de Ligue 1 ce vendredi 17 juin. Sur ce calendrier, figurent notamment les matches du TFC, qui fera son retour dans l’élite du football français, seulement deux ans après l’avoir quittée.

Dans ce calendrier, certaines dates sont à retenir. Le 7 août 2022, se jouera le premier match à domicile, face à Nice. Au bout de 38 journées de championnat, le TFC terminera sa saison en Ligue 1 le 3 juin 2023 à l’extérieur, face à Monaco.

Le calendrier du TFC en Ligue 1 pour la prochaine saison. Crédit visuel : Ligue de football professionnel

Entre-temps, les Violets recevront le PSG au Stadium de Toulouse le 31 août. Ils iront à Lyon le 9 octobre et à au stade Vélodrome le 28 décembre. Ensuite, les hommes de Philippe Montanier se rendront à Paris le 5 février. Ils recevront Lille le 19 mars, et iront à Nice le 21 mai.

Le TFC dévoile le calendrier de sa saison en Ligue 1 à sa manière

Après avoir pris connaissance des dates, le Toulouse Football Club a partagé sur ses réseaux sociaux le calendrier de la prochaine saison de Ligue 1 à sa manière. Le club haut-garonnais a dévoilé un visuel reprenant les codes graphiques de Netflix, qui publie au début de chaque mois une liste des programmes qui seront proposés sur la plateforme.

Le TFC est allé jusqu’à précéder l’annonce de chaque affiche d’un emoji, comme le fait le service de streaming. Un poisson pour les Merlus de Lorient, un chien pour les Dogues de Lille, un lion pour l’OL, une île pour Ajaccio, une voiture de course pour Monaco… et un footix pour le PSG et l’OM.