Le Vélotour Occitanie fête sa 100e course à Toulouse en avril 2025

Le dimanche 6 avril 2025, le Vélotour Occitanie revient à Toulouse pour fêter sa 100e édition en France. Pour l’occasion, la billetterie ouvre temporairement ce mercredi 8 janvier à midi.

Le Vélotour Occitanie vous permet de suivre un parcours qui vous mènera à travers différents sites de Toulouse habituellement inaccessibles à vélo. © Maxime Lullo

C’est devenu un événement incontournable dans la Ville rose. Le dimanche 6 avril 2025, Toulouse accueillera à nouveau le Vélotour Occitanie qui fête cette année sa 100e édition nationale. Organisé pour la sixième fois dans la Ville Rose, ce rendez-vous unique promet une expérience hors du commun pour les amateurs de cyclisme et de découvertes insolites.

Le retour du Vélotour Occitanie à Toulouse

Depuis sa création à Dijon, le Vélotour s’est imposé comme un événement phare dans toute la France. Le Vélotour est bien plus qu’une simple balade à vélo. En effet, il invite petits et grands à redécouvrir leur ville au travers d’un parcours insolite et convivial, mêlant patrimoine et surprises inattendues. D’ailleurs, cette édition toulousaine sera particulièrement spéciale, avec un parcours de 15 à 25 kilomètres traversant une dizaine de lieux emblématiques habituellement fermés aux cyclistes. Le parcours précis reste cependant à dévoiler, mais il promet d’offrir une exploration originale de la ville sous un nouveau jour.

L’édition 2024 du Vélotour Occitanie avait rassemblé près de 5 000 participants, confirmant ainsi l’engouement du public pour cet événement qui allie sport, convivialité et promotion de la mobilité verte. Avec cette édition anniversaire, Toulouse espère attirer encore plus de passionnés.

Les inscriptions pour cet événement incontournable ouvriront ce mercredi 8 janvier à 12h sur le site officiel de l’événement. Cette première phase d’inscriptions promet des tarifs privilégiés aux participants les plus rapides. Attention cependant : le nombre de places est limité, et la billetterie ne restera ouverte que pour quelques heures avant une prochaine réouverture dans les semaines suivantes.

Rendez-vous donc le 6 avril pour vivre une journée placée sous le signe de la détente, de la découverte et du plaisir de rouler ensemble dans un cadre unique.