Une saison faste pour le TFC : l’équipe féminine remonte en D2

L’équipe féminine du TFC est promue en D2. Elle s’est imposée face à Monaco, dimanche 26 juin, sur le terrain Brice-Taton à Toulouse.

Elles l’ont fait. L’équipe féminine du TFC est promue en Division 2, le deuxième échelon du football français qu’elle a quitté en 2020. Les Violettes se sont imposées en match retour de barrage d’accession face à Monaco, 1 à 0, sur le terrain Brice-Taton, à côté du Stadium de Toulouse, dimanche 26 juin. Le match aller s’était soldé par un match nul, deux partout, dimanche dernier chez les Monégasques.

Le seul but de la rencontre est concrétisé par Sonia Roumiga. Quelque six-cents personnes sont venues assister au match, dont des joueurs de l’équipe masculine du TFC, comme Rhys Healey, Brecht Dejaegere ou encore Mikkel Desler. Sur Twitter, le président du TFC, Damien Comolli s’est dit « fier » de l’équipe.

Cette victoire, avec la montée en D2, vient conclure une saison sans faute pour l’équipe féminine du TFC. Les filles entraînées par Antoine Gérard sont restées invaincues en Régionale 1 durant toute l’année. Elles cumulent dix-huit victoires en dix-huit matches.

Nos Violettes concluent cette belle saison 2021-2022 du Club 💜



Champion de @Ligue2BKT et montée en @Ligue1UberEats ✅

Champion de France U17 ✅

Champion de Régional 1 féminine et montée en #D2F ✅

Champion de Régional 2 féminine et montée en Régional 1 ✅#DeboutToujours 😈 pic.twitter.com/C23chxTP9h