Le TFC remporte le 1er barrage d’accession à la D2 Féminine

Une victoire à confirmer. Les joueuses du TFC ont remporté leur premier barrage d’accession à la D2 Féminine. Elles ont battu l’AS Mazères Uzos Rontignon, un club de Nouvelle-Aquitaine, sur un score de 0 à 3, dimanche 5 juin au stade municipal Mazères-Lezons. Le trio de buteuse est composé par Chaïma Badr Bassem, Anaëlle Lecoq et Sophie Rougé.

La prochaine étape pour les Toulousaines consiste à confirmer cette victoire à l’occasion du barrage retour programmé le dimanche 12 juin au Stadium de Toulouse. Le vainqueur de cette double confrontation pourra aller au deuxième tour des barrages d’accession à la D2 féminine.

Le TFC prend une option sur le deuxième tour pour accéder à la D2 féminine

La phase d’accession nationale en D2 Féminine se déroule en deux tours, avec des matches aller et retour. Douze affiches composent le premier tour. Ensuite, six affiches formeront le second tour. « Les douze vainqueurs du premier tour se qualifient pour le second tour, tandis que les six vainqueurs du second tour accèdent au championnat de D2 Féminine », comme l’explique la Fédération française de football sur son site.

En reportant le premier barrage, les filles du TFC ont pris une sérieuse option sur le deuxième tour pour accéder à la D2 Féminine. Il en va de même pour Le Mans, vainqueur à domicile face à Bréquigny sur un score de 5 à 0, ou encore du CA Paris, gagnant face à l’US Saint-Vit (4-0).