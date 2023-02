Un Pitchoun parmi les priorités du PSG au prochain mercato

L’ancien joueur du Toulouse Football Club Manu Koné fait partie des priorités du PSG pour le mercato de l’été. Il évolue aujourd’hui en Allemagne.

Crédit photo : CC BY SA Zakarie Faibis – Wikimedia commons

Un Pitchoun pourrait rejoindre le club de la capitale. Manu Koné est une des priorités du PSG pour le mercato de l’été, selon les informations de La chaîne l’Équipe. Depuis la saison 2021-2022, le milieu de terrain évolue au Borussia Mönchengladbach en Bundesliga, le championnat de première division allemand. Le joueur est apprécié par l’entraîneur des Parisiens, Luís Campos, et intéressé par le club.

Mais il n’est pas le seul à intéresser le PSG qui aurait encore deux autres priorités. Il s’agit de deux Français qui évoluent également en Bundesliga en Allemagne. Le club vise notamment Randal Kolo Muani, l’attaquant de l’Eintracht Francfort. Mais il faudra débourser entre 80 et 100 millions d’euros. En cas d’échec, le club s’intéresserait aussi à Marcus Thuram, qui joue au poste d’attaquant au Borussia Mönchengladbach. Ce dernier partira libre, mais il serait aussi courtisé par l’Inter de Milan.

🚨🚨 INFO @lachainelequipe



Randal Kolo Muani, Marcus Thuram et Manu Koné sont les pistes principales du @PSG_inside lors du Mercato estival 2023 ⚽️💵 @Gio_Castaldi @LatourBertrand#EDS pic.twitter.com/JifQAp32eC — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) February 19, 2023

Manu Koné débarque sur les bords de la Garonne à 15 ans

Après être passé notamment par le Paris FC et l’AC Boulogne-Billancourt, Manu Koné rejoint le centre de formation du TFC en 2016 à l’âge de 15 ans. Talent précoce, il passe chez les pros et joue avec l’équipe première trois ans plus tard, en 2019. Puis en 2020, il se retrouve en concurrence avec Stijn Spierings et Branco van den Boomen.

Au début de l’année 2021, Manu Koné est transféré au Borussia Mönchengladbach et signe un contrat de cinq ans. Le Pitchoun termine cependant la saison 2020-2021 sous les couleurs de son club formateur, sous la forme d’un prêt.

Sur Transfermarkt, Manu Koné est estimé à 25 millions d’euros. Si le joueur rejoint le PSG, le TFC devrait percevoir un pourcentage sur le montant de sa vente étant donné qu’il a contribué à sa formation. Toulouse pourra prétendre entre 2,5 et 3% du total de la transaction.