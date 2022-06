Un EP de Claude Sicre attendu à la fin du mois de juin

Le Toulousain Claude Sicre doit sortir un nouvel EP à la fin du mois de juin. Au programme, des collaborations avec Al Tarba et Francis Cabrel. Quatre titres figurent sur ce nouvel opus de l’artiste occitan.

Docteur Cachou est de retour. Le musicien et chanteur toulousain Claude Sicre est attendu à la fin du mois avec un projet en solo. Le membre du groupe Fabulous Trobadors, qui s’est fait connaitre dans les années quatre-vingt-dix, sortira un nouvel EP le 29 juin.

Le public pourra y trouver quatre titres, en prélude d’un album à venir. Deux chansons qui mêlent la tournure médiévale et un proto-rap urbain : “Je me meurs de soif”, en featuring avec Francis Cabrel. Un chanteur avec qui Clause Sicre a déjà collaboré, vu qu’il cosigne l’écriture de la chanson “Rockstars du Moyen-Age”.

Sur le nouvel EP, le défenseur de la culture et des accents propose également “Dans Assai”, produit en collaboration avec le producteur de rap Al Tarba, avec un texte du poète latin Martial. Et “Le plus big défi” sur le mythe américain et le combat occitan.