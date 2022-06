Travaux : les perturbations à prévoir cet été à Toulouse

Plusieurs travaux sont prévus cet été à Toulouse. Ils vont impacter la circulation des voitures, mais aussi des transports en commun. Le détail.

Création de pistes cyclables, entretiens de voirie, travaux préparatoires à l’arrivée de la troisième ligne de métro… L’été rime avec chantiers dans la ville rose. Comme chaque année, Toulouse Métropole profite effectivement de la baisse du trafic lors de la période estivale pour lancer plusieurs travaux.

Ces derniers vont entraîner des modifications de la circulation. En effet, les automobilistes ne pourront pas accéder à certaines voies au sein de la ville. Ce sera notamment le cas du pont Saint-Pierre. Toulouse Métropole mène une expérimentation avant la mise en sens unique de cet axe.

Le pont Saint-Pierre sera interdit à la circulation automobile cet été

Le pont Saint-Pierre sera ainsi uniquement réservé aux piétons et aux cyclistes du 15 juillet au 22 août. Seuls les véhicules de secours et de service pourront l’emprunter. Rive gauche, la rue du pont Saint-Pierre sera ainsi interdite à la circulation automobile au niveau de la rue Arnaud Baric.

Du mobilier urbain sera installé et les vélos circuleront sur une piste cyclable à double sens. Toulouse Métropole va d’ailleurs en aménager une nouvelle rue du pont Guilheméry et une autre rue Georges Vedel durant l’été. Des travaux sur le réseau de transports en commun sont aussi au programme lors de ces grandes vacances.

Les travaux préparatoires à l’arrivée de la 3e ligne de métro continuent

La création d’un terminus partiel à Odyssud va notamment perturber le trafic des lignes T1 et T2 du tramway. Elles ne circuleront pas en effet du 25 juillet au 16 août 2022 inclus. Par ailleurs, les travaux préparatoires à l’arrivée de la troisième ligne de métro se poursuivent. Ils vont impacter le trafic routier.

La circulation sera ainsi réduite de plusieurs voies allées François Verdier et rue des Frères Lion dès le 4 juillet. Les rues Frères Lion et Bertrand-de-l’Isle seront barrées jour et nuit jusqu’au 5 août. À partir du 4 juillet, plusieurs voies fermeront sur le boulevard Marengo et sur le pont Pompidou. Cela va ralentir la circulation.

Où retrouver tous les travaux actuellement en cours à Toulouse ?

Des travaux d’alimentation électrique pour permettre l’intervention des tunneliers vont par ailleurs être menés. Ils auront lieu du 27 juin au 12 septembre des deux côtés du Canal du Midi près de la future station Raynal. Plusieurs voies et rues fermeront à la circulation lors de cette période.

Seront aussi en travaux la rue Lassalle à partir de juillet, le boulevard de Suisse de septembre, La Vache et Colomiers gare dès le 27 juin. D’autres chantiers pourraient être mis en place durant l’été. De nombreux autres sont d’ailleurs en cours à Toulouse. Il est possible de les retrouver grâce à une carte interactive sur le site de la Métropole.