Tournée du XV de France au Japon : Dupont et NTamack au repos

Fabien Galthié et Raphaël Ibanez ont communiqué la liste des 42 joueurs sélectionnés pour participer à la tournée de l’Équipe de France au Japon cet été. Parmi eux, cinq Toulousains sont retenus. Mais Antoine Dupont et Romain NTamack ne seront pas du voyage avec le XV de France.

Antoine Dupont et Romain NTamack sont laissés au repos ©FFR

Le staff du XV de France de rugby vient de dévoiler la liste des 42 joueurs qui feront le déplacement au Japon pour la tournée d’été. Ils s’envoleront ce mercredi 22 juin pour rejoindre le pays du soleil levant et y disputer deux matchs contre les Brave Blossoms (équipe nationale) les 2 et 9 juillet prochains, au Toyota Stadium d’Aichi, puis au stade olympique de Tokyo.

Les Toulousains absents…

Comme l’avait annoncé Fabien Galthié, les cadres de l’Équipe de France ont été laissés au repos. C’est le cas d’Antoine Dupont et Romain NTamack, qui ne feront pas le déplacement avec le XV de France. Après une saison longue, dense et éprouvante, terminée par deux demi-finales (Top 14 et Champions Cup) les deux internationaux toulousains vont pouvoir se régénérer et profiter de vacances bien méritées.

En effet, Antoine Dupont, qui a paru fatigué lors de la demi-finale de Top14 opposant le Stade Toulousain au Castres Olympique (défaite 24 à 18), a disputé cette saison 30 matchs et totalise 2 000 minutes de jeu. Quant à Romain NTamack, il a passé 2 300 minutes sur les terrains pour jouer 32 rencontres.

… Et les sélectionnés

Mais si la charnière emblématique du Stade Toulousain ne sera pas celle de la France au Japon, d’autres Rouge et Noir représenteront les couleurs du club de la Ville rose à l’occasion de tournée estivale. En effet, Dorian Aldegheri, Thibaud Flament, Peato Mauvaka, Selevasio Tolofua et Matthis Lebel ont été retenus par le staff du XV de France. A leurs côtés, 17 joueurs qui fêteront leur première cape.