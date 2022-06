Top 14. Le Stade Toulousain n’ira pas en finale après sa défaite face au Castres Olympique

L’aventure du Stade Toulousain s’arrête aux portes de la finale du Top 14. Lors d’une demi-finale remplie de suspens, les Rouge et Noir s’inclinent face au Castres Olympique.

La présence d’Antoine Dupont sur la grande partie des actions a été remarquée lors de ce match entre le Stade Toulousain et le Castres Olympique. © Stade Toulousain

Pas de Bouclier de Brennus pour les Toulousains cette année. Le Stade Toulousain ne se qualifie pas pour la finale du Top 14. Ce vendredi 17 juin 2022, les joueurs d’Ugo Mola affrontaient leurs voisins Tarnais en Derby, au Stade Allianz Riviera à Nice. Et après 80 minutes de suspens, les Rouge et Noir s’inclinent face au Castres Olympique, 24 à 18.

Le Stade Toulousain en tête à la fin de la première mi-temps

Le match avait pourtant bien commencé pour les Toulousains. Dès la deuxième minute, le trois-quart aile Mathis Lebel vient marquer le premier essai du match dans le camp castrais. L’essai est alors transformé par l’arrière Thomas Ramos. Beaucoup de balles perdues du côté castrais donnent l’avantage aux Toulousains et les mènent à une pénalité à la 17e minute. Thomas Ramos la place dans les poteaux, le score est alors de 10 à 0.

Mais le jeu des Castrais est agressif et la tendance s’inverse dès la 21e minute. Les Tarnais marquent leurs premiers points avec une pénalité du demi d’ouverture, Benjamin Urdapilleta. Puis les Toulousains sont réduits à 14 pendant 10 minutes après le carton jaune pour Rory Arnold dès la 22e minute. Une nouvelle pénalité est marquée du côté castrais à la 27 minute par Benjamin Urdapilleta. Même schéma à la 38e minute : le Stade Toulousain se retrouve une fois de plus en infériorité numérique avec le carton jaune pour Julien Marchand. Ce désavantage pour Toulouse mène le Castres Olympique à une nouvelle pénalité à la 40e minute. A la fin de la première mi-temps, le Stade Toulousain peine mais reste en tête avec un score de 10 à 9.

Une deuxième mi-temps remplie de suspens

Le score restera très serré lors de la deuxième mi-temps de jeu. Castres se montrera très agressif et certaines tensions apparaîtront sur le terrain. Dès la 43e minute, le demi de mêlée Castrais, Santiago Arata aplati le ballon dans l’en but Toulousain. Le demi d’ouverture, Benjamin Urdapilleta, continue sur sa lancée et réussit la transformation. Mais si Castres est devant, Romain Ntamack, le demi d’ouverture toulousain ne laisse aucun répit. Il trouve une brèche dans la défense castraise et s’y glisse pour venir marquer un essai à la 47e minute.

Thomas Ramos rate la transformation de l’essai mais réussit la pénalité suivante à la 60e minute. Il reste alors 20 minutes de jeu, et les Toulousains mènent 18 à 16. Puis plus rien ne va pour le Stade Toulousain. Le score trop serré est cassé par les Castrais à dix minutes de la fin du jeu. Benjamin Urdapilleta marque une pénalité à la 70e minute, puis l’arrière castrais, Julien Dumora, vient aplatir le ballon à la 77e minute. Si les Toulousains ont tenté jusqu’à la dernière seconde de rattraper Castres, c’est le Castres Olympique qui se qualifie pour la finale du Top 14.