Toulouse : World cleanup day, une mobilisation pour nettoyer la planète

Le World cleanup day, la journée mondiale du nettoyage de la planète, mobilisera des milliers de bénévoles ce samedi 16 septembre à Toulouse et en Haute-Garonne.

Une femme ramassant et mettant des bouteilles en plastique dans une corbeille. © Farknot Architect – Shutterstock

C’est une opération d’envergure mondiale qui se déroulera samedi 16 septembre : le World cleanup day, ou la journée mondiale du nettoyage de la planète. Dans plus de 190 pays et territoires, des citoyens se rassemblent pour ramasser les déchets abandonnés dans la nature et sensibiliser aux gestes écoresponsables.

« Dans une ambiance conviviale et festive, nous mobilisons un maximum de participants pour nettoyer les déchets abandonnés et sensibiliser aux gestes écoresponsables pour mieux produire, mieux consommer, mieux et moins jeter. », expliquent les organisateurs.

En France, les premières actions ont commencé dès mercredi et se poursuivront jusqu’à dimanche. Mais c’est durant la journée de samedi que se concentre la majorité des opérations. Quelque 200 ramassages de déchets sont déjà planifiés en Haute-Garonne.

World cleanup day : onze rendez-vous à Toulouse

Dans l’agglomération de Toulouse, onze opérations de ramassage sont programmées à l’occasion du World cleanup day par la Métropole. Les volontaires peuvent s’y rendre samedi 16 septembre à partir de 10 heures. Les voici :

– Balma : parking avenue des Arènes

– Colomiers : place Alex Raymond

– Cugnaux : place de la Mairie

– Toulouse : jardin Compans, parking Cité de l’Espace, parking des Argoulet, parking Stade Toulousain, place Saint-Pierre, port Saint-Sauveur

– Tournefeuille : bases de loisirs de la Ramée

– Villeneuve Tolosane : parvis école Maurice Ravel

Les bénévoles sont invités à venir avec des gants et des chaussures fermées. Idéalement des chaussures de sécurité. Les sacs sont donnés sur place. Les participants devront suivre plusieurs consignes de sécurité durant l’opération.

Le World cleanup day est porté par l’association Let’s Do It World, qui a vu le jour en 2008 en Estonie. Depuis, le mouvement s’est étendu à travers le monde. Il a mobilisé 170 000 personnes en France l’an dernier.

Informations pratiques : tous les points de collecte du World cleanup day, à Toulouse et en Haute-Garonne, sont sur le site de l’événement.