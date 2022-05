Toulouse. Le parcours de Vélotour Occitanie du 15 mai prochain est enfin dévoilé

Le Vélotour Occitanie vient de dévoiler le parcours de sa troisième édition à Toulouse. Au programme : 13 lieux de la ville rose à découvrir en famille ou entre amis.

L’organisation attend entre 4.000 et 5.000 participants avec un parcours qui présente 13 sites aux cyclistes. © Vélotour Occitanie

Un tour de Toulouse à vélo ? C’est ce que propose le Vélotour Occitanie. Le dimanche 15 mai 2022, le Vélotour s’invite dans la ville rose et propose un parcours de 13 lieux insolites à découvrir en famille ou entre amis. L’événement Vélotour a rassemblé 355.000 participants un peu partout en France depuis 15 ans. C’est la troisième fois qu’il s’installe à Toulouse le temps d’une journée. Son objectif : découvrir les différentes facettes de la ville et notamment des sites souvent fermés au public. Insolites, incontournables, ou parfois inconnues, les lieux sont choisis pour profiter d’une balade à vélo de 2 à 3h.

13 lieux insolites à découvrir avec le Vélotour Occitanie

L’édition précédente avait rassemblé plus de 3.000 participants. Ils avaient visité 11 lieux toulousains. Cette année, le Vélotour Occitanie va encore plus loin. L’organisation attend entre 4.000 et 5.000 participants avec un parcours qui présente 13 sites aux cyclistes. Le départ et l’arrivée sont prévus à la Prairie des filtres. Un coin de ravitaillement prendra place aux Jardins du Barry.

Ce nouveau parcours propose une boucle de 19 km aux participants. Pour les plus motivés, une boucle optionnelle de 4,5 km a également été prévue au programme.

Le parcours de cette troisième édition du Vélotour Occitanie. © Vélotour

Cinq lieux sont à ne pas manquer selon les organisateurs :

Palais des sports André Brouat : au programme, la traversée du terrain du Fénix Toulouse Handball, 5ème meilleure équipe de division française !

: au programme, la traversée du terrain du Fénix Toulouse Handball, 5ème meilleure équipe de division française ! Lycée professionnel Déodat de Séverac : plongez dans l’univers de ce lycée plein de ressources en roulant à travers les différents ateliers proposés aux étudiants tout au long de l’année.

: plongez dans l’univers de ce lycée plein de ressources en roulant à travers les différents ateliers proposés aux étudiants tout au long de l’année. L ‘école d’ingénieurs de Purpan : l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan accueille chaque année plus de 1.200 étudiants dans ses différentes formations et ouvre exceptionnellement ses portes aux vélos pour cette troisième édition de Vélotour Occitanie.

: l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan accueille chaque année plus de 1.200 étudiants dans ses différentes formations et ouvre exceptionnellement ses portes aux vélos pour cette troisième édition de Vélotour Occitanie. Centre commercial Reflets Compans : avez-vous déjà pédalé dans un centre commercial ? Votre centre commercial Reflets Compans ouvrira ses portes le dimanche pour une traversée insolite à vélo à travers les galeries.

: avez-vous déjà pédalé dans un centre commercial ? Votre centre commercial Reflets Compans ouvrira ses portes le dimanche pour une traversée insolite à vélo à travers les galeries. Hôtel Dieu : lieu emblématique de la ville le long de la Garonne. Vous avez forcément déjà vu ce bâtiment en photo ou êtes forcément déjà passé devant. Il s’agira du dernier lieu de passage de la boucle principale de cette édition 2022.

Inscriptions, tarifs… les informations pratiques du Vélotour Occitanie

Les cyclistes partiront donc de la Prairie des filtres. Les départs se feront entre 8h et 12h pour une balade de 2h à 4h. Pour se faire, les cyclistes peuvent encore s’inscrire en ligne sur le site du Vélotour. A noter que les tarifs varient selon l’âge des participants :