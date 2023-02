Toulouse. Un collectif déplore des enfants à la rue malgré la baisse des températures

Le collectif Toulouse anti-précarité organise un rassemblement pour exiger la mise à l’abri des enfants et de leur famille durant l’hiver.

CC Larah Vidotto

« Depuis le début de la vague de grand froid, les services du 115 n’ont pas été en capacité de proposer assez d’abri à celles et ceux qui, déjà en souffrance le reste de l’année, demandent de l’aide », regrette le collectif Toulouse anti-précarité. Ce dernier est notamment composé de travailleurs sociaux, enseignants, soignants et personnes à la rue.

Il rappelle l’existence d’une circulaire du ministre délégué au logement Olivier Klein sur la “gestion de la période hivernale et (des) enfants à la rue” émise le 10 novembre 2022. Mais selon le collectif, elle « semble être restée une opération de communication et certainement pas une attention sincère portée à ce que vivent ces enfants et leurs familles ».

Un personnel impuissant face aux enfants à la rue à Toulouse

Le collectif raconte qu’à Toulouse, le « personnel soignant (est) accablé d’assister à des sorties d’hôpitaux avec nouveaux-nés à la rue, ou de personnes gravement malades et sous traitement lourd ». Il ajoute que les enseignants sont démunis « face aux enfants ayant passé la nuit dehors, venant à l’école épuisés et transis de froid ». Et les équipes de rue sont « anxieuses de savoir si les personnes rencontrées le soir seront vivantes le lendemain, et si oui, dans quel état… »

Les autorités appelées à « assurer leur rôle »

Le collectif Toulouse anti-précarité organise un rassemblement pour exiger la mise à l’abri des enfants et de leur famille durant l’hiver. Il se tiendra mercredi 8 février à 12h30 sur la place Saint-Jacques, derrière la préfecture de la Haute-Garonne.

« Le préfet, la Mairie de Toulouse et le conseil départemental doivent assumer leur rôle en faisant ouvrir, au minimum, des lieux sécurisés et chauffés : gymnases, gares, écoles… et en interpellant au plus haut niveau de l’État les responsables pour que les promesses politiques sur le “Logement d’abord” deviennent réalité », estime le collectif.